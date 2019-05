Pedina la moglie con il Gps, denunciato marito violento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva installato un gps sotto l’auto della ex compagna per pedinarla. Un frusinate è stato denunciato in Toscana.E’ successo a Radicondoli (Siena) dove i carabinieri hanno notificato a un 42enne, originario di Frosinone ma domiciliato nel piccolo centro senese, con precedenti denunce a carico, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie, emessa dal Gip presso il Tribunale di Siena. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine, condotta dai carabinieri a seguito di diverse denunce presentate dalla donna di 42 anni. Dalle indagini è emerso che l’ex marito ha più volte picchiato, minacciato e pedinato la donna.Inoltre, durante le indagini, i militari avevano rinvenuto, nascosto sotto il pianale dell’auto della donna, un apparato elettronico gps collegato con una scheda telefonica a un apparato rintracciato poi nella disponibilità dell’ex marito. Con questa strumentazione l’uomo poteva conoscere ogni spostamento della donna in auto. Gli elementi raccolti ha consentito l’emissione della misura cautelare che potrebbe essere seguita da altre ancora più restrittive, qualora l’uomo non ottemperasse al divieto imposto dalla magistratura.