Giovedì 21 Luglio 2022, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 09:05

A Frosinone iniziano gli attesi lavori pubblici. Ovviamente non manca il rovescio della medaglia: i disagi alla viabilità e le proteste dei cittadini. A scatenarli stavolta la realizzazione della pista ciclabile lungo la già trafficata via Marittima. È diventata da due giorni a senso unico tra viale Europa e largo Toscanini (verso lo Scalo) e ha già turbato automobilisti e commercianti. È la pista che collegherà Stazione e via Aldo Moro.

L'intervento nel nuovo tratto è stato avviato nella notte tra lunedì 18 e martedì 19. Il senso obbligato da via Puccini verso via Fontana Unica e da viale Grecia e Via Valle Fiorletta verso via Marittima. Gli esercenti si dicono preoccupati per la scarsità dei parcheggi. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, chiamato in causa, comprende «che ci possano essere disagi, ma l'amministrazione comunale sta facendo di tutto per lenirli». Si è pensato anche a una stazione fissa della polizia municipale, sul posto per fornire le indicazioni del caso. A tal riguardo Retrosi assicura massimo impegno in sinergia con il vicesindaco Antonio Scaccia, delegato alla mobilità, e l'assessora alla polizia locale Maria Rosaria Rotondi.



GLI ALTRI CANTIERI

Si avvicina anche l'apertura di altri cantieri. Al centro storico, stavolta non prima di una conferenza stampa chiarificatrice, si partirà dopo l'estate con la realizzazione della Piloni city: la riqualificazione dell'omonimo complesso degradato e del sovrastante largo Turriziani. In tal caso, come già spiegato dal collega di giunta Danilo Magliocchetti, ci sarà un lavoro interassessorile che coinvolgerà anche con Valentina Sementilli (commercio) e Maria Rosaria Rotondi (polizia locale).

Ancor prima, ovvero martedì 26 luglio, ci saranno sviluppi anche per il rifacimento della Variante Casilina. La gara era stata lanciata due mesi fa e ormai si è arrivati ai consueti controlli a carico della ditta aggiudicatrice. E poi, ai tempi del Pnrr e delle vere opportunità da non perdere, ancora altre opere pubbliche e intenzioni di reperire fondi. «Anche a favore della parte bassa della città», sottolinea il delegato ai lavori pubblici e alle manutenzioni, già assessore al ramo nella precedente Giunta Ottaviani.

I PILONI E VARIANTE CASILINA

«Terremo prossimamente una conferenza stampa per mettere la cittadinanza a conoscenza di come verrà realizzata l'opera dei Piloni al centro storico, ma anche rispetto alla questione del traffico viario. Sono state nominate le commissioni di gara. Poi ci sarà tutto l'iter burocratico per assegnarla in base alle partecipazioni. Faremo di tutto per iniziare dopo l'estate, ma per evitare il mese di agosto per scarsa operatività delle imprese e difficoltà nell'approvvigionamento del materiale. Essendo un'opera monumentale, dobbiamo ancora definire il timing».

Per quanto riguarda La Variante Casilina l'assessore assicura: «L'appalto è stato assegnato e, come da programma, l'intervento è ormai quasi al via. Da martedì saremo in grado di dire quando inizieranno i lavori e con quali modalità e tempistiche verranno ultimati».

QUARTIERI

Attenzione, dice Retrosi, anche per i quartieri: «C'è già in essere il progetto per la riqualificazione del quartiere di Selva Piana. Sicuramente interverremo su Corso Lazio e zone limitrofe, quindi anche Colle Cottorino. Abbiamo in mente di procedere per step in modo da rendere le zone periferiche sempre più accessibili». Il sindaco ha promesso decoro e manutenzione «Il decoro urbano, a cui il sindaco tiene particolarmente tanto da tenere la delega per sé, dovrà essere ovviamente coordinato con le manutenzioni, che seguo io, ma anche con l'ambiente, curato dal vicesindaco Scaccia. Il tutto verrà gestito in squadra. Faremo di tutto affinché il decoro della città abbia una nuova impronta».

Marco Barzelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA