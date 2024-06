Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

È iniziata ieri sera la verifica di maggioranza da parte del sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Dopo il voto delle europee la “ricognizione”, come ama definirla il primo cittadino, che doveva essere fatta dopo il bilancio e poi posticipata a dopo il voto è stata avviata partendo dalle liste e i partiti più “fedeli”. Ieri sera sono stati convocati da Mastrangeli gli esponenti della lista Ottaviani, mentre oggi sarà la volta del partito di Fratelli D’Italia. Obiettivo di questi incontri è capire, a quasi metà mandato, su chi poter fare affidamento nel proseguimento della consiliatura dopo le tensioni e i dissidi con molti membri della maggioranza di centro destra. Il sindaco, in pratica, vuol capire chi ci sta a proseguire l’azione amministrativa intrapresa e chi no. Vuole contarsi per poter poi decidere di continuare sulla strada intrapresa oppure trovare soluzioni differenti senza escludere un clamoroso ritorno anticipato alle urne.

I NUMERI

Su una maggioranza di 22 consiglieri ci sono cinque posizioni critiche: si tratta dei due della lista che porta proprio il nome del sindaco e cioè Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella. A questi si aggiunge il capogruppo della Lega, Giovanni Bortone. Questi tre sono su posizioni divergenti sul molti punti programmatici dell’azione amministrativa in corso. Poi ci sono le posizioni dei consiglieri di Forza Italia, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo che in una nota, subito dopo l’esito delle elezioni europee, hanno chiesto una verifica di maggioranza. Loro chiedono il rispetto di alcuni aspetti di natura politica: a cominciare dalla sostituzione dell’assessore Maria Rosaria Rotondi della lista Frosinone capoluogo il cui referente è proprio Cirillo. Ma non è escluso che al tavolo di negoziazione Forza Italia possa chiedere un azzeramento totale dell’intera giunta, ipotesi che difficilmente verrebbe accettata dal sindaco e dagli altri. A questi cinque dissidenti se ne potrebbe presto aggiungere qualcun altro a cominciare dal consigliere Sergio Crescenzi in quota Fratelli D’Italia ma “battitore libero”. «Dopo che incontrerò il sindaco deciderò il da farsi» – ha dichiarato ieri. Crescenzi vuole a sua volta le dimissioni dell’assessore in quota Fdi, Simona Geralico e l’attribuzione di alcune deleghe come quella sul Cimitero dove da sempre sostiene due battaglie: l’attivazione del forno crematorio e la soluzione del vincolo cimiteriale.

I DISSIDI

Ci sono poi due consiglieri della lista Ottaviani che ultimamente si sono “raffreddati” e non hanno partecipato all’ultimo voto sul bilancio consuntivo: si tratta dei medici Teresa Petricca e Giovambattista Martino che hanno mal digerito l’introduzione nel bilancio di fondi per realizzare lo studio di fattibilità del forno crematorio, un impianto da loro sempre osteggiato perché, non farebbe che appesantire una situazione di inquinamento ambientale in una città già troppo sofferente su questo aspetto. In questo caos generale ci sono poi situazioni di singoli consiglieri in rottura con i rispettivi partiti: Cinzia Fabrizi appare sempre più isolata dal resto di Forza Italia, la Lega è spaccata in due con il capogruppo Bortone che ha una posizione critica e il consigliere Iannarilli che invece appoggia fedelmente l’amministrazione. E poi c’è la posizione di Sergio Crescenzi isolato all’interno di Fratelli D’Italia. Mastrangeli potrebbe continuare a governare con 14/16 voti? Si ma si rischierebbe da un momento all’altro di andare in inferiorità. A meno che non allarghi la maggioranza ad Andrea Turriziani (lista Marini) o al Polo Civico recuperando tre consiglieri. Ma a quel punto Fratelli D’Italia potrebbe a sua volta imputarsi e non accettare l’allargamento.