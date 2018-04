di Valentino Mingarelli

Giovani ciclisti in sella. È stata presentata nella Villa Comunale di Frosinone la compagine giovanile del capoluogo, “Bellator Frusino”, che si appresta a disputare la sua seconda stagione ciclistica. Appena al secondo anno eppure il sodalizio frusinate è già una realtà consolidata del mondo delle due ruote ciociaro, con ben venti atleti che vanno dai sei ai quattordici anni e con otto gare in programma da organizzare sull’intero territorio provinciale. La società ciclistica guidata da Mario Silvestri, coadiuvato dai consiglieri Emiliano Marocchi, Severino Paris, Fabio Fiacco e Stefania Germani si avvale di uno staff tecnico di prestigio, guidato da Claudio Nereggi, che curerà il settore degli esordienti insieme a Crescenzo Evangelista e Dante Torri, mentre Severino Paris e Fabio Fiacco si occuperanno del settore dei giovanissimi. Ben cinque i ciclisti esordienti (13 e 14 anni): Mattia Silvestri, Jacopo Marocchi e Paolo Frabotta del primo anno, Gabriele Spaziani e Alessandro Fanelli del secondo anno. Quindici invece i giovanissimi che vanno dall’età di sei anni fino a dodici: Francesco Basilio, Romolo Luigi Basilio, Pietro Cecconi, Azzurra Cristini, Simone Di Pofi, Andrea Fiacco, Annarita Fiorini, Martina Fiorini, Fabrizio Fontana, Silvia Frabotta, Alberto Graziani, Gianmaria Graziani, Sofia Graziani, Brian Paris e Francesco Paris. Ad incoraggiare i giovani atleti, oltre al presidente Silvestri e ai numerosi familiari e a tanti appassionati delle due ruote, nella presentazione c’erano il vicepresidente del comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana Mauro Tanfi e l’assessore allo sport del Comune di Frosinone Valentina Sementilli. Ben otto le gare che saranno organizzate dalla Bellator Frusino: 8 aprile il Baby cross Amici per la bici riservato ai giovanissimi al Bike Park di Frosinone, 14 aprile II° trofeo Isam Anagni per esordienti e allievi, 21 aprile I° trofeo Totò Pasticceria ad Anagni per esordienti ed allievi, 9 giugno la terza prova del meeeting regionale sprint per giovanissimi agli Altipiani di Arcinazzo, 10 giugno gara su strada per giovanissimi ad Anagni, 17 giugno I° trofeo santi Silverio ed Ormisda valevole come campionato regionale esordienti a Frosinone, 29 luglio doppio appuntamento a Pofi, la mattina gare per esordienti ed allievi, pomeriggio per giovanissimi nell’abito del II° trofeo san Sebastiano ed infine il 18 agosto gara su strada per giovanissimi a Trevi nel Lazio.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



