Sabato 27 luglio Rainbow MagicLand , al confine tra le province di Frosinone e Roma, mette in pista una serata indimenticabile (con ingresso dalle 18.00)Tenetevi pronti a divertirvi e a scatenarvi sulle note delle hit internazionali e soprattutto a incontrare i vostri idoli, Daniel&Astol pronti per scattare selfie, autografi e rendere ancora più esclusivi i momenti più belli di questa magica serata.Una serata che è tutto un programma!A partire dalle 21.00 salirà in consolle una vera promessa della musica house, Usai. Grazie al suo sound energetico e coinvolgente si è guadagnato un posto di spicco tra i migliori talenti emergenti del panorama EDM e House globale. Le sue tracce sono supportate delle più importanti star mondiali, come Martin Garrix, David Guetta, Nicky Romero solo per citare i più famosi. Ma non è finita qui: alle 21.30 animeranno il palco due giovani talenti della musica italiana, Daniel&Astol. Dal loro progetto musicale nasce il primo singolo Fuoco, che ha raggiunto in breve oltre 1,8 milioni di streaming su Spotify. Successivamente è stata la volta di Proibito, il secondo singolo del duo, che entra nella classifica Top Viral 50 e supera 1 milione di streaming.Sintonizzatevi, il divertimento comincia prima!La serata non sarà che il culmine di una giornata nella Capitale del divertimento: montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici per adulti e per bambini vi aspettano per rinfrescare la calura estiva con emozioni da brivido! Potrete avventurarvi nella misteriosa Tonga, la maestosa giungla di Rainbow MagicLand che racchiude ben 13 attrazioni a misura di famiglia. Un paio di esempi: Jungle Camp, il playground più grande d’Italia con scivoli ed arrampicate avventurose, e il Motor Giungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimentano su un vero circuito automobilistico per conquistare l’ambito patentino. Ma soprattutto... sarete fra i primi temerari a provare l’esclusivo ottovolante acquatico Nui Lua con il suo gigantesco vulcano di oltre 18 metri di altezza. A bordo di instabili imbarcazioni ricavate da tronchi e tra mille peripezie, vivrete un’avventura senza fine!