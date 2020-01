Ferentino, parcheggio di via Morolense: rubate le targhe alle auto

Insolito furto nel parcheggio di via Morolense, nei pressi del casello autostradale di Ferentino: rubate entrambe le targhe ad alcune auto. Tra le vittime dei furti un giovane che aveva parcheggiato l'auto per andare a giocare una gara di calcio con i compagni di squadra nel cassinate. Al ritorno l'amara sorpresa. Il caso non sarebbe isolato. L'uomo ha infatti raccontato di aver visto almeno altre due auto prive di targa. Presentata una denuncia ai carabinieri. Ultimo aggiornamento: 22:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA