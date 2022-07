Papilloma virus e rischio tumori, la Asl di Frosinone: «Vaccinarsi è fondamentale»

Non solo vaccini anti-Covid. La Asl di Frosinone lancia una campagna di informazione e sensibilizzazione per la vaccinazione contro l’Hpv, il virus del papilloma umano che colpisce in particolare le fasce più giovani della popolazione. «Un’arma importante che può prevenire circa il 90% delle neoplasie causate dall’Hpv, eppure le coperture vaccinali sul nostro territorio sono, ad oggi, ancora troppo basse» - si legge in una nota dell'azienda.

Maria Gabriella Calenda, coordinatrice vaccinale della Asl di Frosinone, spiega: «L’Hpv è un virus molto comune, la cui infezione a trasmissione sessuale è tra le più diffuse nei paesi industrializzati e colpisce, in egual misura, entrambi i sessi.

È il principale responsabile dell’insorgenza dei tumori della cervice uterina, dell’ano, della vagina e della vulva, del pene, della cavità orale, del faringe, della laringe ed è responsabile anche dei condilomi genitali». Due sierotipi , in particolare, Hpv 16 e 18 sono i responsabili del 70% dei tumori del collo dell’utero. Da qui la campagna di vaccinazione che viene rilanciata, perché negli anni ha avuto sempre meno adesioni. Il ciclo vaccinale prevede: 2 dosi da 11 a 14 anni e 3 dosi dai 15 anni in poi. La vaccinazione è: gratuita per i soggetti di entrambi i sessi dagli 11 ai 25 anni (per i maschi, a partire dalla coorte di nascita 2006) e per tutti i soggetti già trattati per lesioni pre-cancerose a partecipazione della spesa per i soggetti a partire dai 25 anni.

Le vaccinazioni possono essere effettuate presso questi centri e tutte le indicazioni sono repersibili sul sito su www.asl.fr.it