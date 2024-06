Giovedì 13 Giugno 2024, 07:18 - Ultimo aggiornamento: 07:21

Papa Francesco saluta i fedeli di Frosinone e il vescovo diocesano Spreafico. Un incontro eccezionale quello con il Santo Padre durante l’udienza generale in Piazza San Pietro alla quale ha preso parte una folta delegazione delle parrocchie del capoluogo che è impegnato a ricordare la figura del compatrono Sant’Ormisda con eventi straordinari. «Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto Monsignor Ambrogio Spreafico con i fedeli della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, che celebrano il 1500° anniversario della morte del Santo Pontefice Ormisda, patrono della città di Frosinone». Sono queste le parole con cui Papa Francesco si è rivolto al gruppo di fedeli, circa duecento accompagnati dal vescovo Ambrogio e da diversi sacerdoti. Tra loro, Don Pietro Iura vicario foraneo di Frosinone e Don Paolo Cristiano, parroco della cattedrale di Santa Maria Assunta. La rappresentante laica era Mariangela Campioni. Il pontefice ha salutato tutti ed è stato invitato a tornare a Frosinone. Senza esitazione avrebbe risposto. «Verrò!»

All’udienza è seguita una visita guidata in alcune chiese e piazze di Roma a cura di Nicoletta Trento, esperta guida turistica di Frosinone.

IL CALENDARIO

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti, religiosi e culturali, promossi in occasione dei 1500 anni dalla morte di Sant’Ormisda (pontefice dal 20 luglio 514 al 6 agosto 523). Il cosiddetto Anno Ormisdiano è stato costellato, infatti, da una serie di pubblicazioni, anche una simpatica versione a fumetti per i più giovani o la raccolta delle lettere di Sant’Ormisda o altri volumi storici, e molteplici eventi che si concentrano in questo mese di giugno proprio in conclusione della ricorrenza e in occasione della festa dei Santi Patroni della città, Silverio e Ormisda. Le figure dei due santi possono essere considerate uniche nella storia della Chiesa. A cominciare dal legame familiare tra i due Papi, padre e figlio. «Ormisda lavorò con saggezza e pazienza prima per ricomporre l’unità della Chiesa nella comunità cristiana di Roma, poi per ritessere la frattura che si era creata con la Chiesa di Costantinopoli. Una situazione non diversa per gli intrecci tra sovrani e Chiesa toccò a Silverio, che, dopo solo un anno dalla sua elezione a vescovo di Roma, fu costretto all’esilio a Palmarola, dove morì di stenti. Per questo la Chiesa lo celebra come martire».

L’ATTUALITÀ

È lo stesso vescovo Spreafico a porre come esempio queste figure calando la loro opera nella contemporaneità in un passaggio dell’omelia del giugno dello scorso anno. «Constatiamo che nelle relazioni individuali, sociali, ma anche economiche e politiche, l’affermazione di se stessi senza gli altri porti allo scontro e alla violenza (...) Se non costruiamo connessioni umane e spirituali, condividendo e dialogando, non saremo mai in pace (…) Siamo qui in tanti proprio per aiutarci a condividere il messaggio che proviene dalla santità dei nostri patroni».

LE RELIQUIE

Intanto, a Frosinone è in corso la peregrinatio delle reliquie dei santi patroni San Silverio e Sant’Ormisda. Sono state esposte e celebrate in tutte le parrocchie: da San Gerardo, Sacra Famiglia, Santa Maria Goretti, Sacro Cuore di Gesù, Sant’Antonio da Padova e San Paolo Apostolo. Fino a lunedì saranno nella parrocchia di Madonna della Neve e poi arriveranno nella cattedrale di Santa Maria dove il 20 giugno ci saranno i solenni festeggiamenti con la processione dei Santi e celebrazione del Vescovo diocesano. La messa sarà celebrata alle 18 e la processione accompagnata dalla banda cittadina “ Romagnoli”. Tra gli eventi culturali, sono in programma il concerto di oggi, 13 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore alle 18.30 a cura dell’Orchestra Sinfonica e Coro del Conservatorio di Frosinone “Licinio Refice” e un altro concerto di musica sacra domenica 16 giugno alle 18.30 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con i Cori Polifonici “Concentus Musicus Frabraternus – Josquin DE Pres”, di Villa Santo Stefano e della Banda giovanile “Città di Ferentino”.

Marina Testa

