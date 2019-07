Frosinone, tenta suicidio alle "terrazze": militare salvato da carabinieri e polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel primo pomeriggio di ieri in corso della Repubblica. Un militare, dopo aver scavalcato la ringhiera del parapetto delle terrazze, ha annunciato l'intenzione di suicidarsi davanti agli amici disperati. Alla fine, dopo momenti estremamente drammatici, c'è sato l'intervento provvidenziale di polizia e carabinieri.Tutto è accaduto in circa un quarto d'ora, intorno alle 14.30, quando il silenzio della canicola estiva nel centro semideserto, è stato squarciato da una brusca frenata di un'auto e poi da urla drammatiche: «Fermati, fermati», «Non lo fare, ti prego, ti prego».Un uomo, di mezza età, aveva scavalcato le ringhiera del marciapiede di corso della Repubblica, nell'angolo dell'ultima terrazza. Voleva suicidarsi, come aveva annunciato poco prima con un messaggio whatsapp inviato a tutti i suoi contatti, gettandosi dal terrapieno che dà su viale Mazzini. Un'altezza di oltre dieci metri.Davanti a lui gli amici, comprensibilmente agitati, hanno cercato di dissuaderlo. Uno in particolare si è avvicinato per rincuorarlo e fargli capire che non era in quel modo che potevano essere risolti i problemi. L'amico gli ha teso la mano, si è inginocchiato a terra pregandolo di non mettere in atto il gesto folle. «Non ti preoccupare, si risolve tutto», ripeteva disperato l'amico. Nel giro di pochi minuti sul posto sono accorsi altri amici e familiari. Pianti a dirotto, grida, mani nella testa, sguardi impotenti di fronte all'amico che voleva farla finita e non sembrava voler ripensarci: «Conto fino a cinque e mi butto».In tanti si chiedevano se non fosse possibile mettere in basso una rete di protezione per evitare l'impatto al suolo. Le grida e le scene di disperazione hanno attirato altri passanti e automobilisti che si sono fermati. Per lunghi attimi è stato il caos. Che in questi casi può giocare a sfavore. Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi. Sono arrivati prima i vigili del fuoco, seguiti subito dopo da una volante della polizia e da una pattuglia di carabinieri in borghese.Gli agenti e militari, abituati a comportarsi in determinate situazioni, hanno fatto allontanare tutti, con fare calmo e sicuro si sono avvicinati all'uomo, gli hanno sussurrato poche parole e in brevissimo tempo lo hanno convinto a tornare dall'altra parte della ringhiera stringendolo a sé. In un meno di un attimo intorno al militare si sono precipitati gli amici e i parenti che lo hanno abbracciato più forte che potevano. Piangendo. Ora, per fortuna, per la gioia.