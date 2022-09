Venerdì 30 Settembre 2022, 09:58

Serata movimentata, quella vissuta ad Aquino mercoledì: un giovane ubriacato semina il panico in pieno centro. Intervengono i carabinieri e lo arrestano per resistenza a pubblico ufficiale. La chiamata alla centrale operativa di Pontecorvo è giunta intorno alle 23, quando alcuni passanti sono stati infastiditi dal giocane che, a torso nudo, ha attirato l'attenzione. I militari intervenuti sul posto hanno tentato, per diversi minuti, di convincerlo a desistere dal proprio intento di infastidire con parole e sputi i tanti residenti della zona e quanti si sono trovati in piazza. Ci sono stati momenti di panico perchè il giovane non avrebbe voluto ascoltare l'invito degli uomini in divisa e avrebbe opposto resistenza ad ogni tipo di controllo. C'è stato, così, l'intervento dei militari che, con non poca fatica, lo hanno bloccato e condotto nella sede del comando compagnia di Pontecorvo, dov'è stato identificato. Il magistrato di turno alla procura di Cassino, Beatrice Siravo, ha disposto che venissero applicati gli arresti domiciliari. Già nella giornata di oggi, con ogni probabilità, il ragazzo comparirà dinanzi al giudice del tribunale di Cassino per la convalida dell'arresto eseguito in flagranza di reato e per il processo con il rito direttissimo.