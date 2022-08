Domenica 28 Agosto 2022, 10:37

Anziano con col vizietto di palpeggiare le donne, ora, però, rischia di finire sotto processo per violenza sessuale. E' la storia che arriva da Cassino dove un 85enne è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'uomo dovrà difendersi dall'accusa di aver palpeggiato nelle parti intime una donna, sua inquilina. I fatti risalgono all'autunno dello scorso anno quando l'uomo è in trattativa per affittare un appartamento ad una trentenne della zona. Stando alla ricostruzione dei fatti un giorno l'anziano e la sua futura affittuaria si incontrano per discutere di alcuni dettagli relativi al contratto e alla manutenzione dell'immobile, mentre discutevano il pensionato le avrebbe detto di mostrargli il seno, all'ovvio rifiuto della donna c'era stato un maldestro tentativo di palpeggiamento andato a vuoto. Al seguente allontanamento della donna dall'immobile c'era stato un altro contatto ravvicinato tra i due, durante il quale, invece, l'uomo sarebbe riuscito ad allungare le mani. La donna dopo qualche ore, temendo, evidentemente altri incontri ha denunciato il tutto alla procura di Cassino.



A seguire le indagini è stato il pubblico ministero Maria Carmen Fusco, che, al termine dei sei mesi di accertamenti, nel corso dei quali c'è stata l'acquisizione di diversi elementi, ha disposto la notifica della conclusione delle indagini preliminari. Ora l'anziano, assistito dal suo legale, ha venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogato oppure depositare una memoria difensiva. Solo dopo si conoscerà la decisione del pm, per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Vincenzo Caramadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA