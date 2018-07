di Annalisa Maggi

A Paliano ritrovato il cadavere di un uomo in un pozzo/cisterna: si tratta di un 42enne, di nazionalità rumena. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. I parenti avevano provato invano a contattarlo ma non avendo ricevuto risposta nonostante vari tentativi di raggiungerlo telefonicamente, si sono insospettiti e hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri sporgendo denuncia presso la stazione di Paliano guidata dal maresciallo Damiano Belloni. Le ricerche sono state indirizzate nella zona dove l'uomo abitava, ossia in località Mole, nei pressi del Sacrario dei 17 Martini. Poche ore di indagini ed è stato trovato il corpo ormai senza vita del 42enne: era riverso dentro un pozzo /cisterna situato a poca distanza dal rudere dove viveva. Il cadavere, che non presenta segni evidenti di violenza, è a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova nel nosocomio di Frosinone dove stamattina verrà eseguito l'esame autoptico per risalire alle cause del decesso.



Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi investigativa: dal malore, all'incidente, al suicidio, fino all'omicidio. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute la squadra del distaccamento di Fiuggi dei Vigili del Fuoco e la squadra del nucleo provinciale Saf (soccorso speleologico alpino e fluviale); quest’ultima, con le adeguate attrezzature, ha recuperato il corpo all’interno del pozzo. L’intervento, che ha visto anche la presenza degli agenti della polizia locale, si è concluso verso le 21.30. Si attende ora l’esito dell’autopsia per trovare le prime risposte a quello che, al momento, ha tutte le caratteristiche di un giallo.



Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



