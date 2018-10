© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quarantenne palianese muore in sella alla sua montain bike durante una corsa di ciclocross in Abruzzo.La bici era la grande passione di Dimitri Buttarelli, quarantenne di Paliano dove vive la sua famiglia. Il malore lo ha colto durante una gara di ciclocross in programma a Montesilvano, in Abruzzo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore, né è servita la corsa al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pescara dove si trova ora la salma.La drammatica morte di Dimitri Buttarelli è avvenuta nel circuito di corso Strasburgo, dove ieri era prevista una tappa dell'Adriatico Cross Tour. Sono stati i primi soccorritori a riferire che il quarantenne avrebbe accusato un malore mentre era in sella alla bici. Pare che, in un primo momento, si fosse ripreso, poi ci sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni con conseguente perdita di conoscenza. Anche al pronto soccorso dell'ospedale pescarese sono proseguite le manovre rianimatorie, ma per Dimitri non c'è stato niente da fare.INFARTO FULMINANTEA causa di un infarto fulminante è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Buttarelli partecipava per conto della sua squadra, la Ads Bike lab di Roma, al Gran premio Bike park by monzon valevole come quarta prova dell'Adriatico cross tour. E proprio mentre era intento a gareggiare in sella alla sua bici ha avvertito un malore. Immediatamente è stato soccorso dal personale di un'ambulanza presente sul campo di gara con un medico a bordo. Dopo pochi minuti è arrivata anche l'ambulanza medicalizzata del 118. In un primo tempo sembrava si fosse ripreso, ma poi c'è stato un nuovo peggioramento con conseguente perdita di conoscenza. È stato quindi defibrillato e trasportato al pronto soccorso, dove i medici per una buona mezz'ora hanno proseguito le manovre rianimatorie, cercando in tutti i modi di strapparlo alla morte. Ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri, per gli accertamenti.IL CORDOGLIOSenza parole i partecipanti e il pubblico. Siamo stati a Montesilvano per la gara di ciclocross in un ambiente come sempre ospitale e cordiale hanno sottolineato gli atleti dell'Asd Punto bici Aprilia - ma purtroppo funestato da un lutto che ha colpito tutti noi. Siamo vicini alla famiglia di Dimitri e al suo team Bike lab». Quello di ieri doveva essere, insomma, un evento per la cittadina adriatica. Ben 165 gli iscritti al Gran premio aperto sia alle categorie agonistiche che amatoriali, sia agli adulti che ai bambini di età compresa tra 7 e 11 anni impegnati con lo short track. La notizia della tragedia in un attimo si è diffusa fra gli appassionati delle due ruote. Buttarelli era infatti un cicloamatore molto conosciuto. Condoglianze alla sua famiglia sono giunte dall'intero mondo del ciclocross. «Viene a mancare hanno sottolineato quanti lo apprezzavano un pezzo di quella allegria che dopo la gara sfociava in sfottò fra i compagni di squadra». «Non si possono sentite queste notizie, - ha commentato Roberto, pure lui cicloamatore - continua a pedalare tra gli angeli». E in tanti, soprattutto fra gli amici e conoscenti, si chiedono ora come sia potuta accadere una cosa del genere ad uno sportivo come lui, a un tesserato, a una persona sottoposta a controlli periodici. Due anni fa, un'altra tragedia simile. Un altro ciclista, un 46enne di Montesilvano, colto da malore improvviso mentre si stava allenando.UNA VITA RISERVATANonostante conducesse una vita piuttosto riservata che negli ultimi tempi, per questioni di lavoro, lo ha portato a trasferirsi a Rocca S. Stefano, in provincia di Roma, da dove raggiungeva con più facilità gli uffici di una nota cooperativa di ristorazione nata in ambito familiare, il quarantenne era conosciuto a Paliano dove lascia gli affetti più cari.A dicembre avrebbe dovuto partecipare alla cena che i nati nel '78 di Paliano stanno organizzando per ritrovarsi e stare insieme e ricordare i tempi della scuola e della spensieratezza.La notizia della morte di Dimitri Buttarelli, un atleta senza apparenti problemi di salute né vizi di alcol o fumo, ha raggiunto parenti e amici come un fulmine a ciel sereno. I familiari, appresa la triste notizia della morte, da Paliano sono partiti subito alla volta di Pescara dove oggi li raggiungeranno anche il gruppetto di amici che il quarantenne era solito frequentare.Colpisce su un noto social il ricordo postato da Simone, uno dei confidenti più stretti dello sfortunato ciclista col quale ha diviso gli anni della fanciullezza e della giovinezza: «Amico mio mi mancherai. 40 anni insieme. Risate, pianti. Ricorderò ogni piccolo istante vissuto insieme a te. Oggi con te se ne va un altro pezzo della mia vita e di noi cinque uniti per sempre dalle mazzate della vita. Io, unico ad averne fatte di più di tutti, ancora qui voi tu e Luigi non ci siete più. I ricordi non ci divideranno mai».Luigi era uno dei cinque inseparabili amici anch'egli tragicamente scomparso pochi anni fa in una circostanza drammatica.