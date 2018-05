Paliano perde il suo dottore storico, democristiano doc e cattolico fervente

di Annalisa Maggi

Paliano perde il suo dottore più anziano: Augusto Pede.

Alla soglia dei 90 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 22 giugno), a causa di complicanze dovute ad una broncopolmonite, il dottor Pede si è spento poco fa nella sua casa circondato dall'affetto dei suoi cari.

Originario di Velletri (Roma), negli anni '50 si trasferì a Paliano con la famiglia - la mamma, la Sig.ra Altavilla, era insegnante - e qui ha conosciuto e sposato la sua amata Wanda. Ha svolto l'attività di medico presso i consultori ed è stato direttore sanitario della Casa di Reclusione ricavata all'interno dell'antica Rocca dei Colonna. Ma è, soprattuto, per l'attività di medico condotto che Pede viene conosciuto, stimato e apprezzato dai suoi concittadini per i quali si è messo totalmente al servizio svolgendo un ruolo attivo anche nella vita politica.

Cattolico praticante e fermo sostenitore degli ideali della DC, Pede ha ricoperto per diverse consiliature il ruolo di consigliere di opposizione. Solo nei primi anni del 2000 gli è stato affidato il suo primo incarico istituzionale nella giunta Giordani di cui è stato vice sindaco.

Con Augusto Pede se ne va un simbolo di Paliano, un personaggio che ha contribuito a scriverne la storia politica, culturale e sociale.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:18



