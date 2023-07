Paliano, malore mentre va al lavoro: muore una 44enne. Il cordoglio del sindaco

Si stava recando, come ogni giorno, a lavoro, in uno studio notariale, quando è stata colta da malore ed è morta. La tragedia si è consumata questa mattina a Paliano vicino al palazzo comunale. La quarantaquattrenne era molto conosciuta e stimata in cittò. La costernazione per quanto accaduto, è stata espressa anche dal sindaco Domenico Alfieri con un post sulla sua pagina social.

"La vita spesso è assurda e incomprensibile. Quando accadono alcuni episodi non so se è più grande lo sconforto o la rabbia. Oggi è un giorno tristissimo e di immenso dolore che non dimenticherò mai". Sono state le parole del primo cittadino.