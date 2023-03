Incidenti stradali: cinque veicoli coinvolti e tre feriti sulla Palianese Sud

Due incidenti gravi a distanza di un'ora sulla stessa strada con cinque veicoli coinvolti e tre feriti di cui uno in codice rosso. E' il pesante bilancio di un pomeriggio vissuto con paura e apprensione a Paliano, sulla strada Palianese Sud, l'arteria di collegamento con la provincia di Roma. Il primo incidente si è verificato intorno alle 16.30 a ridosso di una curva, poco prima del bivio per la contrada Cimate. A scontrarsi sono state una mercedes grigia guidata da una donna che viaggiava n direzione di Paliano, con una Range Rover bianca che transitava nella direzione opposta. In seguito al forte impatto, le cui cause sono ora al vaglio degli inquirenti, la mercedes è andata completamente distrutta. La conducente, una signora di Olevano Romano (in provincia di Roma) è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Colleferro ma non è in pericolo di vita. Anche la conducente del Suv è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta al nosocomio colleferrino per accertamenti. Il terzo veicolo coinolto è una Fiat Doblò bianca che viaggiava dietro la mercedes. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un paio di ore. Nel frattempo, poco distante dal teatro del primo incidente, sempre nel territorio del Comune di Paliano, nei pressi del bivio per la contrada di S. Procolo, una Fiat Bravo ha letteramente travolto una Fiat Bravo che è andata a schiantarsi lungo una cunetta. Alla guida c'era una 37enne di Paliano di ritorno dall'Outlet di Valmontone dove lavora come commessa. Anche in questo caso per la donna alla guida della Brava è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Sul posto, a effettuare i rilievi e a regolare la viabilità sono intervenuti i carabinieri di Paliano agli ordini del maresciallo Giacomo Iannario e gli agenti del comando di Polizia locale.

Annalisa Maggi