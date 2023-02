Paliano, abusi sessuali sulle figlie: condannato a sei anni

Violentava le figlie minacciandole di morte e picchiandole: condannato a sei anni e mezzo di reclusione. Questa la pena inflitta dal giudice del tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo di 50 anni residente a Paliano finito a processo con l’accusa di violenza sessuale sulle figlie. I fatti risalgono al 2017 quando l’uomo di nazionalità straniera arriva in Italia con le figlie, l’ultima è ancora minorenne. Alle ragazzine aveva detto che da lì a breve la madre le avrebbe raggiunte. Ma così non era stato. Le figlie erano rimaste a casa con il genitore in ciociara. E proprio tra le mura domestiche si sarebbero consumati gli abusi sessuali. L’uomo dietro minacce e botte, costringeva la primogenita a soddisfare le sue insane voglie. Per più di un anno la ragazza avrebbe subìto ogni tipo di sopruso da parte del genitore. Poi l’ attenzione di quest’ultimo si era spostata sulla seconda. Alla ragazzina aveva detto che lui aveva poteri soprannaturali e che se avesse fatto “la brava” in qualità di “stregone” avrebbe avuto la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. La sera, soprattutto quando si trovava da solo con la ragazzina la obbligava a spogliarsi ed a farsi palpeggiare. La sorella più grande temeva che la stessa sorte sarebbe toccata anche alla più piccola. Quel pensiero le ha fatto prendere coraggio di denunciare il padre. Supportata dagli operatori del centro antiviolenza “La caramella buona” la ragazza ha confessato gli abusi subiti da parte del genitore.

LE INDAGINI

Da qui le indagini che hanno portato l’uomo sotto processo per violenza sessuale. Nella giornata di ieri il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna a sei anni e mezzo. Adesso due delle figlie più piccole si trovano in una casa famiglia. La primogenita che è ormai maggiorenne ha trovato un piccolo lavoro e sta cercando di ricostruire la propria vita, dopo la brutta storia denunciata. Il genitore va detto, si trova già detenuto in carcere. Precedentemente infatti, era stato condannato ad un anno e mezzo di reclusione per violenza a sessuale sulla moglie. A conti fatti adesso dovrà scontare altri sette anni e mezzo dietro le sbarre. Grande la soddisfazione degli avvocati di parte civile Monica Nassisi e Annamaria Pirozzi che fanno parte dell’associazione che da tempo combatte a favore delle donne vittime di violenza. L’associazione, infatti, accoglie le vittime e le assiste sia legalmente sia con specialisti medici, un supporto fondamentale.