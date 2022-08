Mercoledì 10 Agosto 2022, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 07:36

Problemi ieri mattina - 9 agosto - con i lavori per la corrente elettrica a Frosinone. Arrivano le proteste dei residenti di diverse palazzine di Corso Lazio. Tutto è iniziato ieri, attorno alle 9 e 30, come raccontano alcuni abitanti della zona.

Nei giorni scorsi, infatti, lungo la strada del popoloso quartiere della parte bassa del capoluogo frusinate sono apparsi i classici cartelli che avvisano i cittadini dell'interruzione dell'energia elettrica. Il tutto vista la necessità di alcuni interventi da apportare sugli impianti. Nel foglio, erano indicati alcuni numeri civici dei diversi condomini della zona. Quelli, in sostanza, che per la giornata di ieri non avrebbero avuto la corrente. Ed invece, stando a quanto raccontato da alcuni cittadini, anche ad altri palazzi, non scritti nell'avviso, è stata staccata l'energia per alcune ore.



«Nell'avviso spiega un abitante- il nostro condominio non era tra quelli che avrebbe subito l'interruzione. Ed invece hanno staccato la corrente anche a noi. Ci hanno fatto questa bella sorpresa». Il numero civico in questione è il 18, una struttura abitata da molte persone. «Abbiamo subito diversi disservizi testimonia una residente- essendo noi inconsapevoli che avrebbero tolto la corrente. Abbiamo anche provato ad intervenire per cercare di non farla staccare, ma i lavori sono andati avanti lo stesso». La cittadina, infatti, racconta: «Una signora è rimasta bloccata nell'ascensore e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberarla. In molti di noi, tra l'altro, abbiamo fatto la spesa e quindi ora tutto rischia di rovinarsi. Non considerando poi il caldo e, quindi, l'esser costretti a stare senza ventilatori o condizionatori, senza neanche un preavviso».

I cittadini, dunque, aggiungono: «Qui siamo più di 70 famiglie e siamo arrabbiati per quello che è successo. Se arriva una comunicazione, messa sui cartelli per il quartiere, non può accadere una cosa simile». Dopo qualche ora, già prima di pranzo, fortunatamente il tutto si è risolto e la corrente è tornata.

Matteo Ferazzoli

