© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cittadella dello sport e dello spettacolo in via Appia a Cassino a pochi minuti dal centro urbano.E’ il progetto dell’Amministrazione comunale con la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti e con l’aggiunta di un cinema multisala al posto del manufatto incompiuto dell’ex piscina comunale.Il progetto verrà esaminato oggi dal sindaco Enzo Salera con i tecnici. «C’è la piena volontà di questa Amministrazione – dichiara il primo cittadino - nel recupero delle vecchie strutture sportive. Anzi, vogliamo creare una vera e propria Cittadella dello Sport in cui si possano praticare non solo gli sport tradizionali (a cominciare dal basket) ma anche attività sportive di riabilitazione. E lo faremo con la formula del Project financing. Nella riunione di domani (oggi, ndR) vaglieremo il progetto elaborato dai nostri tecnici il quale sarà inserito nel bando pubblico. I tempi si sono allungati per colpa della pandemia, pensavamo di pubblicare il bando entro la primavera, poi i 3 mesi di stop forzato hanno fatto slittare le nostre previsioni. In ogni modo il bando sarà pubblicato entro l’estate».E sull’ex piscina comunale spiega: «Abbiamo avuto una interessante manifestazione di interesse da una società privata che vorrebbe utilizzarla per un Cinema Multisala. Il 10 giugno scorso il Consiglio comunale ha già deliberato per l’assegnazione della struttura tramite bando pubblico che, se non ci saranno intoppi, sarà pubblicato entro luglio. Con la Cittadella dello Sport e il Multisala si vanno a incrementare le motivazioni per rendere più attraente la nostra città in prospettiva delle fermate della Tav».LA PROPOSTASu proposta della dirigenza della Virtus Cassino di basket (la società milita in serie B) si intende ristrutturare l’attuale palazzetto dello sport per recuperare più di duemila posti a sedere richiesti per la serie A e renderlo idoneo per qualsiasi manifestazione sportiva e non. Ossia con l’abbattimento di una parete laterale e del soffitto per recuperare gli spazi necessari per i posti con le nuove tribune e il tetto per il fotovoltaico per ottenere corrente elettrica e termica a costi contenuti.«STRUTTURA INADEGUATA»Il progetto è stato già annunciato dal presidente della Virtus Leonardo Manzari all’assessore allo sport, turismo e spettacolo Maria Concetta Tamburrini. Ed è prossimo un incontro con il sindaco per definire il progetto di finanza. Per Manzari «Il palazzetto dello sport di Cassino è inadeguato per ospitare partite dei due più importanti campionati di pallacanestro. Per questo dopo la promozione in serie A2 avvenuta due anni fa, la Virtus è stata costretta ad emigrare a Frosinone per poter disputare le partite casalinghe. Una decisione che allontanò i tifosi dalla squadra, poi retrocessa un anno dopo in B. Il club rossoblù è intenzionato nei prossimi anni a provare la nuova scalata nel basket professionistico ma per farlo vuole avere a disposizione una struttura idonea».Nelle scorse settimane il presidente Leonardo Manzari ha ribadito la disponibilità nell’ampliare l’attuale struttura di via De Feo portandola a una capienza di almeno duemila spettatori (necessari per poter giocare in A2). Essendo un impianto già esistente, la procedura potrebbe essere più snella rispetto a un progetto ex novo e non sarebbe impensabile avere il tutto pronto entro la fine del 2021. Il dirigente della Virtus ha chiesto un nuovo incontro all’amministrazione comunale per poter illustrare i lavori che ovviamente sarebbero tutti a carico di privati. Nel progetto del comune è previsto anche il potenziamento dello stadio e il nuovo impianto di illuminazione per le gare in notturna. Attualmente lo stadio è senza illuminazione per la demolizione del vecchio impianto divenuto pericoloso.