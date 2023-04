Paga una polizza a prezzo scontato ma l'assicurazione era una truffa

Pensava di aver pagato la polizza assicurativa invece scopre di essere stato vittima di un a truffa. L'imbrogliona si era presentata per telefono come una dipendente di una compagnia assicurativa che dava la possibilità ai clienti di pagare le polizze a prezzi davvero concorrenziali. A detta della vittima, un automobilista di Frosinone, il prezzo era davvero vantaggioso, soltanto 312 euro annuali. L'automobilista pensando di aver fatto un affare dopo aver inviato i suoi dati personali, aveva inviato anche il denaro. In cambio gli era pervenuta la ricevuta di pagamento che riportava il logo di una nota assicurazione. Tutto è filato liscio fino a quando l'uomo non è stato fermato per un controllo su strada dalle forze dell'ordine. E proprio dagli accertamenti effettuati è venuto fuori che l'uomo viaggiava senza la copertura assicurativa. Quella ricevuta di avvenuto pagamento non era altro che un pezzo di carta sul quale era stato stampato il logo di un'assicurazione.



Le indagini avviate in tal senso hanno portato all'identificazione di questa agente assicurativa. Si tratta di una donna campana di 41anni specializzata in questo genere di truffe. Numerosi gli automobilisti che facendosi allettare dal prezzo stracciato erano caduti nella rete della truffaldina. Forte il sospetto degli investigatori che dietro alla 41enne possa nascondersi una organizzazione ben ramificata che ha sede nel territorio campano che addirittura procurandosi dei macchinari riesce a stampare le polizze assicurative che riportano i loghi di compagnie inesistenti. Ancora una volta le forze dell'ordine invitano i cittadini alla prudenza. Dietro agli sconti eccezionali o i prezzi stracciati molto spesso si nasconde una truffa. Per quanto riguarda il pagamento delle polizze assicurative meglio affidarsi a multinazionali conosciute per la loro serietà e professionalità. La donna campana indagata per truffa è rappresentata dall'avvocato Giuseppe Lo Vecchio.

