© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto amministrazioni comunali in regime di prorogatio a causa della pandemia. Vale a dire che se non fosse stato il Covid-19 in questi giorni si sarebbero svolte le elezioni. Ma, come noto, già da diverse settimana c’è stato il decreto del Governo che ha determinato lo slittamento del voto.I Comuni chiamati al voto sono: Ceccano (comune commissariato), Pontecorvo (sindaco uscente Anselmo Rotondo), Cervaro (comune commissariato), Fontana Liri (sindaco uscente Gianpio Sarracco), Guarcino (sindaco uscente Urbano Restante), Patrica (sindaco uscente Lucio Fiordalisio), Belmonte Castello (sindaco uscente Antonio Iannetta) e Trevi nel Lazio (sindaco uscente Silvio Grazioli).La sfida più attesa è proprio quella di Ceccano, unico centro con più di 15 mila abitanti e dove c'è la probabilità del secondo turno di ballottaggio, dopo la caduta dell’amministrazione Caligiore avvenuta lo scorso ottobre, quando 9 consiglieri comunali rassegnarono, contestualmente le dimissioni.A sfidarsi, per ora, dovrebbero essere Roberto Caligiore, Marco Corsi ed Emanuela Piroli.Attesa a anche a Pontecorvo dove il sindaco Anselmo Rotondo cerca il bis. Nella cittadina fluviale la corsa sarà a quattro. A sfidare Rotondo sarà il bancario Giacinto Carbone, il medico Annalisa Paliotta e il professor Riccardo Roscia (ex sindaco).Sfida aperta a Cervaro per il dopo D’Aliesio dimessosi dopo un’inchiesta della magistratura. Mentre le alleanze si limano e i candidati si mettono in moto, resta l’incognita sulla data del voto. In un primo momento era stato ipotizzato tra ottobre e dicembre 2020. Negli ultimi giorni è affiorata la data del 20 settembre. Eelection day: comunali, referendum per il taglio dei parlamentari e regionali in Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia, Valle d'Aosta. Ma proprio le Regioni premono per una prima data untile a luglio.