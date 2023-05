Il Frosinone chiude con una vittoria e saluta la Serie B battendo 3-2 in trasferta la Ternana in un match che rappresenta la sintesi di una stagione perfetta, nella quale i giallazzurri hanno messo in mostra talento, fame e tanta voglia di vincere. Con queste qualità ha ribaltato il risultato due volte a Terni centrando la quarta vittoria consecutiva, chiudendo il campionato con l'ulteriore record di 80 punti. Ma soprattutto infliggendo un +7 sulla seconda, il Genoa, e addirittura un ancor più rotondo +15 sul Bari terzo, che andrà direttamente in semifinale playoff insieme al Parma. Nei preliminari playoff anche il Cagliari che affronterà il Venezia e Sudtirol-Reggina, con i calabresi che al 94' con una rete dell'ex Canotto hanno battuto l'Ascoli ed hanno messo fuori dalla post season il Palermo, fermato in casa dal Brescia. In C oltre alle già matematicamente retrocesse Spal e Benevento, anche il Perugia. Playout tra Brescia e Cosenza. Questi i verdetti della 38ma giornata. Tornando alla 24ma vittoria stagionale del Frosinone, manco a dirlo ennesimo record, tra i ciociari e gli umbri è stata partita vera, con il Frosinone per primo in vantaggio con Garritano, ribaltato a metà primo tempo in quattro minuti dalle reti di Favilli e Partipilo e poi capace nel secondo tempo in soli due minuti di far propria l'intera posta con Lucioni e Kone. Per l'ultima partita stagionale, nell'undici iniziale Fabio Grosso presenta la novità annunciata di Loria in porta ed opera un limitato turnover schierando Monterisi e Kalaj in difesa al fianco di Lucioni e Cotali. A centrocampo ci sono Rohdén, Boloca e Gelli, mentre al centro dell'attacco torna Moro, con Insigne e Garritano sulle fasce. Inizialmente sembra tutto facile per il Frosinone che dopo 6' va in rete con Garritano che approfitta di una imperfetta respinta del portiere ciociaro della Ternana, Antony Iannarilli, su tiro di Insigne. La Ternana però c'è e lo mette in mostra con Partipilo che coglie il palo. E' il prologo dell'uno-due degli umbri che tra il 30' e il 34' ribaltano il risultato. Prima Favilli che sugli sviluppi di un corner a pochi centimetri dalla linea di porta devia in rete; poi è Partipilo che con una bella azione personale prima supera Kalaj e poi fa partire il tiro prima dell'intervento di Lucioni, infilandola in rete. Nei secondi finali del primo tempo occasionissima per Moro.