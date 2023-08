Martedì 29 Agosto 2023, 08:47

Ore 20:40 di sabato scorso: un'ambulanza proveniente dalla zona stadio è diretta verso il pronto soccorso del vicino ospedale Fabrizio Spaziani. La partita di calcio tra il Frosinone e l'Atalanta è finita da qualche minuto. Si è nel pieno della fase di deflusso dallo stadio. L'ambulanza si fa largo tra i tifosi che escono dallo stadio, imbocca via Fabi ma anziché entrare dall'ingresso principale preferisce proseguire e svoltare lungo via Cesare Fanelli per poi tornare indietro e accedere all'ingresso del primo soccorso. Ciò, ovviamente, per evitare rallentamenti o attese dovuti a parcheggi selvaggi o al traffico che si genera all'interno delle strade della Asl ad ogni fine partita. Del problema ne sono a conoscenza tutti: dai vertici della direzione aziendale al comune sino alla Questura. Nessuno però sinora è andato oltre l'invito rivolto ai tifosi di evitare di parcheggiare all'interno della Asl.

Come testimoniato sabato scorso il problema non è solo l'occupazione dei parcheggi ma anche e soprattutto il fatto che molti lasciano le auto lungo le stradine restringendo ed ostacolando così il passaggio delle auto o dei mezzi di soccorso. Poi quando tutti i tifosi vanno a riprendere la propria auto si formano code e traffico all'interno del polo aziendale.

La Asl qualche anno fa mise un servizio di guardiania per evitare di far entrare le auto non autorizzate all'interno della zona Asl. Poi questo servizio preventivo è stato eliminato. I vigili urbani dal canto loro lamentano croniche assenze di personale per ostacolare questa cattiva abitudine. Così nonostante i numerosi appelli quando il Frosinone calcio gioca in casa i parcheggi dell'ospedale e il transito all'interno dell'area diventa un percorso ad ostacoli e a volte impedisce anche ai parenti degli ammalati la possibilità di trovare un posto per recarsi al nosocomio.

Il problema maggiore riguarda le ambulanze che se provengono da via Fabi e trovano lungo il loro tragitto diversi ostacoli. Per fortuna finora non è mai successo che un mezzo del soccorso restasse bloccato. Della questione si è fatto portavoce il consigliere comunale del Pd, nonché primario del pronto soccorso, Fabrizio Cristofari: «Già a luglio durante la seduta del question time - spiega - chiesi al comune di fare qualcosa per evitare questo tipo di problematiche. Qui si tratta di garantire l'accesso al pronto soccorso senza ostacoli perché a volte basta un banale ritardo nei soccorsi che può essere fatale. Del problema ne sono a conoscenza tutti ma non mi sembra che si stia agendo per risolverlo».

Ora l'amministrazione Mastrangeli sta pensando di istituire il servizio navetta per collegare con lo stadio i parcheggi che sono nella zona dell'aeroporto. Basterà? No, fino a quando si preferisce lasciare l'auto in mezzo alla strada e in pieno divieto di sosta all'interno dell'ospedale piuttosto che parcheggiarla un po' più lontano in aree delimitate. Altro problema la sosta selvaggia lungo Corso Volsci: anche in questo caso più di qualcuno lascia l'auto in divieto di sosta ostacolando la circolazione. Problemi vecchi come il varco di tre metri dove confluiscono i tifosi all'uscita dello stadio stretto, angusto e pericoloso. Problemi che nessuno, però, sembra voler risolvere.