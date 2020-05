© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orrore a Ceccano: una ragazza è stata trovata morta in un carrello della spesa , fatta a pezzi. E' successo nei pressi del superm ercato vicino le case Popolari. A due passi da un laboratorio analisi.Una signora, mentre prendeva un carrello per fare la spesa, ha visto il braccio di una ragazza che sporgeva dal carrello. Il braccio sanguinava.Indagini in corso. I carabinieri sono giunti da poco sul posto. Seguiranno aggiornamenti