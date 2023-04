Trovato un ordigno bellico durante gli scavi per il rifacimento di Corso della Repubblica, lavori sospesi in attesa degli artificieri

Un ordigno bellico di piccole dimensioni, probabilmente un proiettile, è stato rinvenuto in mattinata durante gli scavi per il rifacimento del Corso della repubblica a Cassino. L’ordigno è emerso mentre una ruspa scavava un fosso profondo più di 60-70 centimetri per posare una nuova condotta idrica e tubazioni varie per rinnovare i sottoservizi. Qualche mese fa una ditta specializzata nello scovare sottoterra ordigni bellici ed altro materiale ferroso utilizzando uno specifico georadar aveva segnalato sul percorso di 250 metri del Corso alcune “zone sensibili” dove intervenire “con precauzione”. E così è stato. E’ intervenuta la polizia locale che ha recintato il percorso con il divieto di transito. Sono stati avvertiti gli artificieri per la rimozione del residuato bellico. I lavori del cantiere sono stati sospesi in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Due ordigni bellici vennero rinvenuti l’anno scorso durante il rifacimento di piazza Diamare che è collegata al Corso. Intervennero gli artificieri e subito dopo ripartirono i lavori. La riqualificazione di piazza Diamare e del Corso della repubblica fanno parte di un progetto del Comune di Cassino mirato ad istituire a fine anno l’isola pedonale permanente al centro della città. Un progetto finanziato dalla regione Lazio per 1,9 milioni.