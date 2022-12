Ordigni bellici ritrovati alle pendici di Montecassino: zona intedetta

Tre ordigni bellici di fabbricazione americana sono stati rinvenuti da un passante alla periferia di Cassino, in località Caira. La zona è stata interdetta al traffico e al passaggio pedonale in attesa della rimozione da parte degli artificieri. Ne informa il sindaco di Cassino Enzo Salera nell’ordinanza di interdizione della zona. Sono venuti alla luce a seguito delle piogge tre ordigni bellici ( 1 bomba da mortaio, 2 bombe a mano) rinvenuti nel Comune di Cassino, località Caira, in un canalone contiguo al sentiero militare denominato “Cavendish Road” che porta all’Abbazia di Montecassino. Quindi l’emissione di provvedimenti contingibili e urgenti del caso a tutela della pubblica e privata incolumità e per delimitare l’area interessata. Quindi è necessario procedere alle operazioni di bonifica al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L’estate scorsa nella stessa zona venne rinvenuto un grappolo di ben 9 ordigni bellici inesplosi. Ma negli anni passati sono stati rinvenuti almeno una ventina.