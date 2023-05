Traffico di sostanze stupefacenti, maxi operazione in corso anche nel frusinate

Sono 20 le persone indagate e quattro le persone arrestate in queste prime ore del 10 maggio. Dalle 04 di questa mattina, infatti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso unitamente a quelli delle Provincie di Isernia e Frosinone, collaborati da unità cinofile e dallo squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno in corso un’operazione per l’esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di 20 indagati, di cui 4 sono stati tratti in arresto in quanto sono ritenuti responsabili a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I dettagli dell’operazione arriveranno nel resto della mattinata.