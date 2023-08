Cassino, gli operatori del pronto soccorso minacciati da un paziente con un coltello. Cisl: «Fatto grave, servono soluzioni»

Infermieri e medici del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino minacciati con un coltello da un paziente. È successo ieri. A denunciare l'ennesimo episodio di violenza ai danni degli operatori sanitari è la Cisl Funzione pubblica di Fosinone. Si sono vissuti momenti di panico, per fortuna non ci sono state conseguenze, ma il caso riporta all'attenzione il problema della sicurezza all'interno dei presidi sanitari. La Cisl chiede un tavolo di confronto sul tema.

« Quello di Cassino è solo l’ultimo episodio in ordine temporale ma deve spingere a una profonda riflessione – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Più volte nel corso delle ultime settimane siamo intervenuti sul tema della sicurezza, abbiamo assistito a operatori sanitari che sono stati aggrediti, malmenati e che hanno rischiato la propria incolumità per la mancanza di controlli e di vigilanza.

Come organizzazione sindacale chiediamo da anni che si intervenga e che vengano istituiti presidi di sicurezza attivi 24 ore su 24. Presidi che sono fondamentali per garantire l’incolumità dei pazienti e degli operatori sanitari. Purtroppo tutti i governi regionali che si sono succeduti nel corso degli ultimi 15 anni non hanno mai messo in campo azioni serie e progettualità per risolvere questo problema. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore ribadiamo la necessità di mettere in campo azioni immediate, non si può aspettare che accadano fatti più gravi per intervenire. La Regione Lazio, e qui mi auguro in una presa di posizione dei rappresentanti territoriali, convochi subito un tavolo di confronto e predisponga idonei piani di sicurezza. Il tempo delle attese è finito, occorre un atto di responsabilità».