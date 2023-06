Esplosione in un cantiere in autostrada, muore Stefano Marcoccia di Veroli: da anni si abitava a Sabaudia

Operaio ciociaro muore in incidente sul lavoro in Piemonte La vittima è Stefano Marcoccia, 34 anni, originario di Veroli, ma da anni residente a Sabaudia. Il giovane ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi a Pavone Canavese (Torino), in un incidente sul lavoro che si è verificato nel cantiere a ridosso dell’autostrada A5 Torino-Aosta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ivrea, l’operaio stava scaricando delle bombole da un rimorchio quando è stato investito da un’esplosione. A dare l’allarme sono stati i colleghi di lavoro ma per il 34enne, residente in provincia di Frosinone, non c’è stato niente da fare. Sono in corso gli accertamenti dello Spresal dell’Asl To4.