Operaio si sente male, 58enne muore sul cantiere a Cassino

Un operaio ha perso la vita questa mattina a Cassino mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile in via Madonna di Loreto, la strada che costeggia la pista ciclabile e che collega la Città Martire al limitrofo comune di Sant'Elia Fiumerapido.

Già dalle prime ore del mattino - secondo quanto ricostruito - l'uomo si era allontanato in quanto lamentava dei dolori. Poco dopo mezzogiorno il malore fate che non ha lasciato scampo. Immediatamente i colleghi hanno allertato i soccorsi del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Cassino.

La salma è stata trasferita all'ospedale Santa Scolastica e si attende il rilascio nelle prossime ore.