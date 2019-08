Operaio muore travolto da una frana, aperta un'inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto da una frana mentre stava effettuando degli scavi, muore un operaio. L'Incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio in via Porciri a Ripi: la vititma è Franco Gabriele Di Palma, 57 anni, residente a Fontechiari. L'uomo stava lavorando nel cantiere di un privato dove dovrebbe sorgere una casa di riposo per anziani. La tragedia si è consumata intorno alle 17. Mentre erano in corso gli scavi per le fondamenta un gran massa di terra è caduta sull'operaio.I colleghi hanno tentato di soccorrerlo dopo aver lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di prestare le prime cure al 57enne. Purtroppo non c'è stato niente da fare, è morto per asfissia. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri della stazione di Ripi che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente. La procura ha aperto un fascicolo per ora contro ignoti. Sul caso sono in corsi anche gli accertamenti dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro.La vittima aveva 57 anni. Nato a Sora, sposato con figli si era trasferito a Fontechiari circa tre anni fa. Un trasferimento che era stato dettato dalla voglia di acquistare una casetta tutta sua. Ieri sera la notizia della sua morte ha sconvolto l'intera collettività sorana dove l'uomo era nato e dove tutti lo conoscevano. Ai carabinieri del comando provinciale è toccato l'ingrato compito di avvisare i familiari dell'avvenuta tragedia.«Era una brava persona ed un gran lavoratore - ha dichiarato sommessamente una parente sua vicina di casa sconvolta da questa notizia - non meritava di morire in questo modo».Anche a Fontechiari, seppure abitasse da poco tempo, aveva avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare dai residenti del suo quartiere. La salma di Franco Gabriele di Palma si trova a presso l'obitorio dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone in attesa che la magistratura l'assenso per la sepoltura.