Vaccini agli over 40, l'open day il 15 e 16 maggio: la mappa dei centri in provincia di Frosinone

Open day vaccinale in Ciociaria: ci siamo. Nel prossimo weekend, 15 e 16 maggio, si svolgerà l’iniziativa vaccinale, con l’uso di Astrazeneca, riservata agli over 40 i quali possono prenotarsi entro oggi. Ad ospitare l’AstraZeneca day sarà l’hub di Torrice dell’azienda Prima Sole Components dalle 16 alle 20 di sabato e domenica.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Vaccini, in Italia utilizzate solo il 57% delle dosi disponibili di... IL PIANO Vaccini over 40 nel Lazio, “Open night” negli hub: 20...

Per poter accedere al servizio è necessario contattare il proprio medico di medicina generale ed effettuare la prenotazione entro e non oltre le 19 di oggi (giovedì 13 maggio).

Hanno aderito all’iniziativa della Regione Lazio anche i medici di medicina generale e le sedi sono così distribuite: Anagni (palazzetto dello sport), Paliano (palazzetto dello sport), Fiuggi (palazzina medicale Terme Anticolane), Isola del Liri (palestra Itis via Pirandello), Frosinone (villa comunale) e Arpino (centro polivalente, località San Sossio).

Il centro vaccinale di Isola del Liri è attivo da circa tre settimane all’interno della palestra dell’Istituto Nicolucci-Reggio; è stato adeguatamente attrezzato e messo a disposizione dalla provincia di Frosinone e dalla dirigenza scolastica e anche sabato vedrà l’assistenza organizzativa garantita dalla Protezione civile di Isola del Liri. Inoltre, è stata allestita anche una sala medica in caso di evenienza e ogni medico ha una cabina dedicata per poter operare nel rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza.

Nel frattempo non si fermano le prenotazioni secondo il piano vaccinale già stilato dalla Regione Lazio: da sabato 15 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 53 - 52 anni (nati 1968 e 1969).



CONTAGI

L’indice dei contagi è tutto in discesa, ma il Covid continua a correre nelle scuole. Ad Arpino, in particolare, un alunno che frequenta la scuola di Pagnanelli è risultato positivo. Il sindaco Renato Rea, in via precauzionale, ha disposto la chiusura del plesso scolastico fino a venerdì per consentire la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti.

Ieri in Ciociaria, su 2174 tamponi eseguiti martedì, sono stati registrati 62 nuovi positivi, mentre i negativizzati sono stati 45. L’Asl ha comunicato il decesso di un uomo di Cassino, si tratta del dipendente del Comune già riportato nell’edizione di ieri.

Maglia nera dei contagi, invece, ad Alatri con 10 casi, Frosinone 9, Ceccano 7, Cassino e Morolo 6, Fiuggi 5, Anagni 4, Pofi 3, Arpino 2, Castelliri, Cervaro, Ferentino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Pontecorvo, Ripi, Rocca d’Arce, Roccasecca e Veroli 1. Nella regione Lazio su oltre 15mila molecolari (1710 in più rispetto alle 24 ore precedenti) e oltre 16mila antigenici, per un totale di oltre 31mila test, sono stati registrati 633 nuovi positivi, 22 decessi, 1269 guariti, 1732 ricoverati, 244 le terapie intensive. Nelle province 203 casi e 7 decessi: Latina 99 i nuovi casi e 5 decessi; a Viterbo 32 nuovi casi e a Rieti, infine, 10 nuovi casi e un decesso.

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA