Maturi e immuni al Covid-19. Vaccini, scatta l’ora dei maturandi. Da oggi e fino a giovedì i maturandi Ciociari si sottoporranno a vaccinazione negli hub e nelle altre strutture dedicate alla somministrazione delle dosi Pfizer. Alle 22 di ieri si sono chiuse le prenotazioni, sono diverse centinaia di maturandi che hanno aderito.

I punti di somministrazione per i maturandi, in Ciociaria sono: Hub Stellantis di Piedimonte San Germano, ospedale Spaziani di Frosinone, Ini Città Bianca di Veroli, ospedale Santissima Trinità di Sora, Hub Prima Components di Torrice, ospedale di Alatri, Casa della salute di Ceprano, Casa di Cura Villa Gioia di Sora, Clinica Sant’Antonio di Frosinone.

LE PRENOTAZIONI

Ma ieri, come noto, si sono aperte anche le prenotazioni per le vaccinazioni ai maggiorenni: dal 2 al 6 giugno verranno inoculate dosi di AstraZeneca. Ieri mattina all’apertura della finestra per accreditarsi il ticket virtuale l’app dedicata è andata in tilt. “Dopo un rallentamento del servizio in fase di apertura delle prenotazioni – è stato spiegato in giornata dalla Regione -, causato dall’elevato flusso di utenti sulla piattaforma Ufirst, ci viene comunicato dalla App che gestisce i ticket virtuali che il disservizio è in via di risoluzione e che presto verrà garantita la stessa efficienza riscontrata nei precedenti Open Day”.

In questo caso la somministrazione delle dosi avverrà nei centri di Anagni (Presidio sanitario), Ceccano (Casa della salute), Pontecorvo (Casa della salute), Arce (Centro diagnostico), Sant’Elia Fiumerapido (Rsa Villa degli Ulivi), Atina (Casa della Salute).

Sul fronte dei contagi, invece, nella giornata di domenica sono stati eseguiti 417 tamponi e di conseguenza, ieri, sono stati registrati 11 nuovi casi di positivi, i negativizzati sono stati 22. Nessun decesso.

COSÌ NEI COMUNI

Nei comuni sono stati registrati 2 casi a Pofi e Anagni. Un caso a Cassino, Collepardo, Ferentino, Frosinone, Patrica, Sora e San Giovanni Incarico. Il rapporto tra tamponi molecolari e nuovi positivi è al 2,6 percento.

A livello regionale su quasi 7 mila tamponi molecolari e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, sono stati registrati 251 nuovi casi positivi, i decessi sono stati 4, i ricoverati 929.

I guariti 1292, le terapie intensive 146. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6 percento.

“I dati di oggi (ieri, ndr) si confermano tra i più bassi degli ultimi 7 mesi. Sul piano vaccinale in una settimana sono stati recuperati 131.066 assistiti nella fascia d’età 60/69 anni, portando così la percentuale di almeno una dose di somministrazione di vaccino anti covid oltre il 77 percento”, è stato il commento dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.