Tragedia della follia in un’abitazione di campagna di Castelmassimo, alle porte di Veroli dove Alessandro Dell’Uomo - una guardia giurata di 48 anni - nel corso di una lite per motivi di confini e perché c’erano auto parcheggiate dove sarebbe dovuto passare al rientro dal lavoro, ha sparato a padre e figlio suoi parenti rispettivamente di 85 e 61 anni.

Silvio Scaccia zio dell’aggressore è deceduto sul colpo, mentre il cugino Mariano - avvocato civilista del foro di Frosinone - molto conosciuto e stimato nel capoluogo ciociaro, è rimasto gravemente ferito. Ieri mattina i medici dell’ospedale Fabrizio Spaziani lo hanno sottoposto ad un delicato intervento poiché un proiettile avrebbe lesionato organi vitali. L’uomo si trova adesso in terapia intensiva ma i medici sono fiduciosi e se il decorso post operatorio non presenterà complicazioni, nei prossimi giorni potrebbero sciogliere la prognosi.

LA RICOSTRUZIONE

Tornando alla guardia giurata, sembra che ieri mattina poco dopo le 6 dopo aver fatto il turno di notte stava rientrando a casa quando ad un certo punto, proprio nei pressi del ponte della superstrada, ha notato che quel viale utilizzato come servitù di passaggio ancora una volta era stato ostruito dall’automobile dello zio. L’uomo, molto esacerbato per quel comportamento si è recato nell’abitazione dei parenti - a due passi da lì - per chiedere spiegazioni. Ma proprio nel corso della lite la situazione è sfuggita di mano. La guardia giurata in preda alla collera ha estratto la sua pistola di ordinanza ed ha cominciato a fare fuoco. Almeno tre i proiettili esplosi. Due di questi avrebbero raggiunto lo zio che purtroppo non ha avuto alcuna possibilità di scampo. L’anziano infatti è deceduto sul colpo. Il figlio, accorso in suo aiuto, è stato raggiunto al torace. Trasportato da una ambulanza del 118 presso l’ospedale “Spaziani” di Frosinone è stato ricoverato in terapia intensiva dopo l’operazione al polmone. Subito dopo la mattanza l’uomo, che sembra avesse propositi suicidi, ha cominciato a girovagare per le campagne circostanti in stato confusionale. Soltanto quando ha visto per terra esamine lo zio e il cugino si è reso conto di quello che aveva fatto. Al suo legale di fiducia, Tony Ceccarelli, che ha contattato dopo la sparatoria non riusciva a dire in quale strada si trovasse. L’avvocato gli ha consigliato di costituirsi immediatamente. È stato lui stesso ad accompagnarlo presso la caserma dei carabinieri di Alatri. Più tardi, dopo essere stato ascoltato dal sostituto procuratore Vittorio Misiti, è uscito per essere trasferito in carcere con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio.

I PRECEDENTI

Non era la prima volta che Dell’Uomo litigava con i parenti per via di quel pezzo di terreno che avrebbero dovuto utilizzare entrambi. A detta del 48enne i confinanti non rispettavano affatto quanto disposto dalla legge e sulla questione, a quanto sembra, c’era anche in corso un procedimento civile. I carabinieri della compagnia di Alatri e quelli del nucleo investigativo provinciale hanno sequestrato l’arma e altro materiale della guardia giurata. Non si conoscono ulteriori particolari sugli accertamenti. Nella casa di Castelmassimo si sono ritrovati, ieri mattina, numerosi conoscenti della vittima e dell’avvocato. Poco distante c’è l’abitazione dei genitori di Dell’Uomo, rimasti chiusi nel loro silenzio. Alessandro è sposato e padre e secondo i racconti dei vicini «non aveva mai dato fastidio a nessuno».

