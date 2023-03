Omicidio di Thomas Bricca, accertamenti su altri telefoni cellulari. Lunedì l'incarico

La Procura di Frosinone ha disposto accertamenti su altri tre telefoni cellulari nell'ambito del procedimento per il delitto di Thomas Bricca, assassinato ad Alatri il 30 gennaio scorso. Si tratta degli smartphone di Francesco Dell'Uomo, detto "Budello", zio acquisito di Mattia Toson che insieme al padre Roberto è indagato per concorso in omicidio, della fidanzata e di un amico dello stesso Mattia.

Dagli investigatori, al momento, non emergono altri particolari. Si sa che l'incarico verrà conferito lunedì, lo stesso giorno nel quale verrà estratta la "copia forense" del telefono di Niccolò Toson, il fratello di Mattia che non risulta indagato.

Dall'esame dei cellulari si stanno effettuando ulteriori riscontri sugli alibi e di Mattia e di Roberto Toson sulla sera del delitto.