Omicidio di Thomas, lunedì un interrogatorio. La solidarietà dei Vannini alla famiglia

Sarà ascoltato lunedì in Procura un ragazzo sospettato per l'omicidio di Thomas Bricca, Mentre la Procura continua a smentire sulla presenza di indagati e a tacere su altri aspetti dell'indagine, è emerso che il giovane dovrà presentarsi accompagnato da un legale. Chi sia e per cosa sia stato convocato non viene reso noto.

Negli ambienti, però, si apprende che non sarebbe uno dei sospettati finora - due fratelli, il loro padre e lo zio acquisito - ma un loro congiunto. Al momento non emergono ulteriori particolari.

IL SOSTEGNO

Solidarietà ai genitori di Thomas da Marina e Valerio Vannini (i genitori di Marco, il ragazzo di Cerveteri ucciso a Ladispoli e per la cui morte è in carcere l’intera famiglia Ciontoli). «Ai genitori di Thomas mi sento di dire -spiega all'Agi mamma Marina - di non mollare mai neanche di davanti agli ostacoli più grandi ed insormontabili. Perché prima o poi la giustizia arriva. Mando un abbraccio forte a quella madre che piange disperata la morte del figlio e sono vicina a quel padre che si sta battendo per arrivare ad una verità. La vostra lotta sarà la nostra lotta».