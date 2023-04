Venerdì 7 Aprile 2023, 07:20

Era un blitz studiato, per costringere Andrea Fiore a rivelare quello che sapeva sull'omicidio del suo amico Luigi Finizio e, soprattutto, quello che aveva raccontato agli investigatori. Qualcuno aveva incaricato Daniele Viti - l'uomo di Veroli arrestato qualche ora dopo il delitto - e Danilo Rondoni di andare a casa del carrozziere e minacciarlo. «Mi è partito un colpo, ho ucciso per errore», ha cercato di giustificarsi Viti davanti al gip, che ha convalidato il suo fermo - e quello del complice - per omicidio, ricettazione e sequestro di persona, disponendo la custodia cautelare in carcere. Ora, però, si cercano i mandanti. Dall'ordinanza, infatti, emerge che dietro il blitz a casa di Fiore c'era una regia precisa.

I FATTI

Notte tra il 26 e il 27 marzo. Alle 21.30 Viti e Rondoni costringono un vicino di casa di Fiore a salire sulla loro auto. Voglio fargli delle domande sulla vittima, sapere quali sono i collegamenti tra Fiore e Finizio, ucciso in un agguato due settimane prima. Girano in macchina per un'ora, il vicino di casa di Fiore viene anche picchiato. I due gli sequestrano cellulare e portafogli e glieli restituiscono prima di farlo scendere. Gli dicono: «Se racconti qualcosa ti spariamo». Ma Viti si sbaglia: consegna all'uomo i suoi documenti. Il vicino se ne accorge e torna verso casa di Fiore. È il momento dell'omicidio: «Facci i nomi», sente gridare uno dei due sequestratori. Con Fiore che risponde: «Quali nomi». Poi, lo sparo.

L'arresto di Viti avviene il giorno dopo. A casa sua viene trovata droga e lui, interrogato, confessa: racconta di essere andato a casa di Fiore insieme a Rondoni per ottenere informazioni «per conto di un non meglio indicato soggetto», annota il gip Francesco Patrone. Lo stesso soggetto che ora gli inquirenti stanno cercando. Viti sostiene di avere provato a bussare tre volte alla porta di Fiore: la prima volta non ha ottenuto risposta, la seconda volta Fiore è sceso per strada tenendo in mano un'accetta, la terza la vittima ha aperto il portone a metà, minacciando i due. Viti racconta che Rondoni lo ha spinto in avanti e gli ha detto di sparare: «Mi è partita una botta». La sua versione prosegue con la fuga: i due si sono allontanati lasciando l'auto che avevano noleggiato. Sono tornati a casa in macchina con la fidanzata di Rondoni.

IL CAPO

Compare di nuovo il mandante: «Su indicazione del capo - si legge nell'ordinanza - Viti aveva ripreso la pistola e l'aveva portata a casa della compagna, dove l'aveva nascosta dentro la cappa della cucina». Per il gip il pericolo di fuga è concreto: Viti vive in un appartamento occupato. La stessa cosa vale per la reiterazione dei delitti: si tratta di «un soggetto privo di attività lavorativa e di una situazione economica stabile, sembra ragionevole assumere che il suo mezzo di sostentamento principale provenga da attività illecite». Ha anche precedenti di polizia per delitti contro la persona e contro il patrimonio, ne sanno qualcosa i congiunti a Veroli, fra i quali anche «la partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata a furti, percosse ed estorsione». La sua è una «personalità criminale di notevole spessore, inserita in un'organizzazione a delinquere i cui contorni sono in fase di accertamento».