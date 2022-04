Venerdì 22 Aprile 2022, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 12:25

«Serena poteva essere salvata se fosse stata soccorssa subito». E' la conclusione a cui è giunto il medico legale Luisa Regimenti, consulente di Armida Mollicone, la zia della ragazza uccisa ad Arce nel giugno del 2001. La Regimenti questa mattina è stata ascoltata in corte d'assise a Cassino, dove si sta celebrando il processo a carico di Franco, Marco e Anna Maria Mottola, ma anche nei confronti di carabinieri, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano.

«L'agonia di Serena, dopo il colpo contro la porta e prima dell'imbavagliamento con il nastro adesivo, è durata tra le 4 e le 6 ore», ha spiegato la dottoressa Regimenti. «L'epoca della morte - ha detto - risale alle 19 circa del primo giugno 2001. Ciò si deduce dalla temperatura del corpo e la deposizione delle uova della mosca verde».

Secondo la dottoressa Regimenti inoltre Serena era già morta quando è stata trasportata nel bosco di Fonte Cupa. Il corpo, infatti, era stato legato ad un arbusto ma non ci sono segni forzature. «Le lesioni vitali esterne sono quelle riscontrate al volto all'arcata sopracciliare e temporale, ma anche retro auricolare. Le fratture craniche, invece, non sono state mortale», ha concluso. Confermata, dunque, la morte per soffocamento con il nastro adesivo strettole attorno alla bocca e al naso.

Nel corso dell'udienza di oggi saranno ascoltati Massimiliano Gemma, Vincenzo De Luca, tutti testi accompagnati perché assenti alle scorse udienze, ma anche della criminologa Roberta Bruzzone e dell'esperta di medicina legale Luisa Regimenti. Tutti testi delle parti civili, i primi due citati dall'avvocato Dario De Santis, che assiste Antonio Mollicone.

nell'udienza di oggi dovrebbe essere sciolta la riserva sul confronto in aula tra Sonia Da Fonseca e Anna Rita Torriero. La Da Fonseca ha rivelato in aula che Torriero le disse di aver visto Serena Mollicone in caserma la mattina del primo giugno, quando scomparve per poi essere ritrovata cadavere. La diretta interessata, invece, ha smentito tale circostanza. In questo senso assume particolare rilievo la testimonianza di Massimiliano Gemma (convivente di Anna Rita Torriero nel 2007) il quale ascoltato nel 2008 riferisce agli inquirenti la stessa circostanza rivelata da Sonia Da Fonseca, vale a dire che la Torriero la mattina del primo giugno aveva visto Serena in caserma, allorquando si era recata per portare un panini al brigadiere Santino Tuzi. L'uomo oggi dovrà confermare tale circostanza.