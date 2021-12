Venerdì 10 Dicembre 2021, 07:55

Chi c’era in caserma il giorno della scomparsa di Serena Mollicone? Questo e altri quesiti verranno affrontati oggi nel corso dell’udienza per il giallo di Arce che si sta celebrando dinanzi alla Corte d’assise di Cassino.

L’interrogativo, iniziale, si collega soprattutto agli ordini di servizio, ritenuti falsi dalla Procura, che sarebbero stati compilati dei militari coinvolti. Dunque, quali furono i reali movimenti dei carabinieri in servizio alla stazione di Arce il primo giugno 2001?

Il mistero degli ordini di servizio che, assieme ad altri elementi, hanno portato a processo Marco, Franco, Anna Maria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano (accusato solo di favoreggiamento).

Due i testi citati dai pubblici ministeri Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco. Si tratta del luogotenente Massimo Polletta il quale dovrà riferite, appunto, sulle persone presenti in caserma il primo giugno 2001. Sulla falsità degli ordini di servizio numero uno e due del primo giugno 2001. Sull’ordine di servizio numero 3 del primo giugno della stazione di Arce e sul numero 1 della stazione di San Giovanni Incarico.

Sui verbali, soprattutto sul numero uno della stazione di Arce, si giocherà molto, perché la Procura ritiene che sia stato falsificato per simulare l'assenza in caserma nel momento i cui si sarebbe consumato il delitto.

L’atto ad uso militare ed interno alla stazione è stato firmato e controfirmato dal maresciallo Mottola e prevedeva un preciso servizio da espletarsi all’esterno. Erano stati indicati passaggi della pattuglia composta da Tuzi e Quatrale in vari obiettivi sensibili, ma ci sarebbero macro-incongruenze.

Oggi si discuterà anche degli accertamenti posti in essere sulla caldaia che si trova nell’alloggio a trattativa privata della stazione dei carabinieri di Arce, sulle intercettazioni e perquisizioni poste in essere nei confronti della famiglia Mottola nel 2001 e nel 2002, sulle foto scattate durante la festa, in occasione del 40esimo compleanno di Anna Maria Mottola, tenutasi nell’alloggio dove si sarebbe consumato l’omicidio. L’altro teste e maresciallo Flavio Baratta dei Ris di Roma che dovrà riferire sulle impronte digitali isolate sulla pistola d’ordinanza del brigadiere Santini Tuzi.

Sono oltre 50 i testimoni dell’accusa sinora ascoltati, ne mancano una trentina. Ve ne sono, però, almeno altri cento da sentire tra le difese degli imputati e delle parti civili.

Un processo che alla scorsa udienza ha visto al centro del dibattimento la testimonianza di Rosa Mirarchi ex donna delle pulizie della stazione di Arce. La donna ha raccontato, come fatto nel corso degli anni dinanzi agli investigatori, particolari della sua attività nella sede della caserma, ma anche la presenza di una ragazza, un tonfo sentito provenire dall’alloggio dei Mottola e l’incontro con il maresciallo Franco Mottola sulle scale. Ma non ha saputo collegare gli eventi al giorno.

Dopo l’audizione della donna, lo zio di Serena, Antonio Mollicone ha parlato di verità più vicina. “Credo - ha detto - che la verità, soprattutto in questo processo che arriva a vent’anni dal fatto, si debba affiancare alla logica. Se un teste descrive una ragazza con particolare importanti come ha fatto la signora Mirarchi tanto da sembrare l’identikit di Serena, se dice di aver incontrato il maresciallo sulle scale e se colloca la porta nell’alloggio della famiglia Mottola, ci dice cose importanti. Importantissime. Le dichiarazioni rese in aula vanno apprezzate e ricollegate”.