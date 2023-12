Omicidio Thomas, annullata l'ordinanza per Mattia e Roberto Toson: restano in carcere, ma il caso torna al Riesame

Annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di Thomas Bricca avvenuto lo scorso 30 gennaio ad Alatri. La decisione della Cassazione, chiamata a discutere il ricorso presentato dalla difesa (gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia) dei due accusati, è stata resa nota questa mattina dopo l'udienza di ieri 19 dicembre. Per i giudici della Suprema Corte di Roma ci sarebbero dei difetti di motivazione nel provvedimento con cui il Riesame a settembre ha confermato il carcere per i Toson sulla base delle esigenze cautelari espresse nell'ordinanza di custodia firmata dal gip del Tribunale di Frosinone, Antonello Bragaglia Morante. La Cassazione ha quindi invitato i giudici del Tribunale della libertà, in nuova composizione, a fornire una nuova decisione.

Padre e figlio nel frattempo restano in carcere.

Mattia si trova a Rebibbia, mentre il padre nell'istituto penitenziario di Velletri. La pronuncia del Riesame non dovrebbe arrivare prima di 60 giorni. Il 2 febbraio, davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Frosinone, inizierà il processo dopo la richiesta di giudizio immediato. Ma il 2 gennaio il gup del tribunale ciociaro dovrà valutare l'istanza della difesa dei Toson che ha chiesto il rito abbreviato condizionato alla derubricazione da omicidio volontario premeditato, come contesta ora la Procura, a omicidio preterintenzionale.