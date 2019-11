Omicidio di Serena Mollicone, udienza rinviata per un difetto di notifica

E' stata rinviata l'udienza preliminare per l'omicidio di Serena Mollicone, la diciottenne di Arce ( Frosinone) scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata uccisa, legata e imbavagliata, dopo due giorni in un boschetto a pochi chilometri dal suo paese. L'udienza, prevista per stamattina, è stata spostata a metà gennaio del 2020 per difetto di notifica per la vedova di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicida nel 2008. © RIPRODUZIONE RISERVATA