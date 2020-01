Omicidio di Serena Mollicone, in corso l'udienza preliminare: in aula anche l'ex maresciallo Mottola

È in corso al Tribunale di Cassino l'udienza preliminare per la morte di Serena Mollicone. In aula l'ex maresciallo Franco Mottola, assente il figlio Marco e la moglie, imputati di omicidio. Presente anche l'ex luongotenente Vincenzo Quatrale e il carabiniere Francesco Suprano. Quest'ultimo accusato di favoreggiamento. Diversi le persone arrivate in Tribunale per chiedere "giustizia per Serena" nel momento in cui papà Guglielmo Mollicone è in ospedale è impossibilitato a partecipare. Alle 11,30 l'udienza è stata temporaneamente sospesa in quanto il Gup si è riservato di decidere sulla costituzione di parte civile da parte dell'Arma dei carabinieri. Il processo dovrebbe riprendere intono alle 13,30

Serena Mollicone venne uccisa ad Arce nel 2001. Al termine dell'udienza, rimandata a oggi per un difetto di notifica il 13 novembre scorso, ci sarà la camera di Consiglio che dovrà esprimersi sui rinvii a giudizio per cinque persone. Si tratta del maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, della moglie Anna Maria, del figlio Marco e del maresciallo Vincenzo Quatrale, che sono accusati di concorso nell'omicidio. Quatrale, inoltre, è accusato di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi. Infine l'appuntato Francesco Suprano è accusato di favoreggiamento. Il 13 novembre scorso durante la prima fase dell'udienza si erano costituiti parte civile i carabinieri, la figlia del brigadiere Santino Tuzi, Maria, il padre e la sorella di Serena Mollicone e altri familiari della 18enne. Tra gli indagati in aula oltre a Francesco Suprano, già presente alla scorsa udienza, c'è l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola. Assente Guglielmo Mollicone, padre di Serena, ricoverato in ospedale dal 26 novembre scorso in seguito a un infarto e ancora in condizioni critiche. L'udienza preliminare si svolge davanti al gup di Cassino Domenico Di Croce.

