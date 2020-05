© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi sarà il giorno decisivo per far luce sull'omicidio di Ceccano.Soprattutto si conosceranno gli esiti dei controlli fatti fino a tarda notte tra gli spacciatori locali. E forse si potrà dare un nome all'assassino (o agli assassini) di Marcello Pisa, 52 anni di Vallecorsa LA SORIAAccovacciato, ancora sanguinante, dentro un carrello della spesa e ricoperto da cartoni.Così è stato trovato ieri mattina nella zona commerciale del quartiere Di Vittorio a Ceccano , il cadavere di Marcello Pisa, 52 anni, originario di Vallecorsa.A fare la macabra scoperta nei pressi del centro di radiografia “Rad Vision” sono stati due tecnici di radiologia.Ad attirare la loro attenzione è stato il sangue che colava dal carrello ed un braccio che ciondolava fuori dallo stesso carrello.Immediatamente è scattato l’allarme al comando provinciale dei carabinieri.Sul posto nel giro di poco tempo sono arrivati gli uomini della scientifica e il sostituto procuratore Samuel Amari titolare dell’inchiesta. Già nella giornata di domani verrà effettuato l’esame autoptico sulla salma. Soltanto questo potrà dissipare ogni dubbio circa il decesso che è avvolto ancora nel mistero.Da un esame esterno della salma, la morte viene fatta risalire alla notte precedente. Gli investigatori hanno acquisito tutti i fotogrammi che sono stati estrapolati dalle videocamere del supermercato Conad e quelle del centro radiografico. Dall’esame delle immagini si potrebbero vedere una o più persone che, l’altra notte, si aggiravano sul piazzale.CHI ERAAl momento si sa che Marcello Pisa abitava vicino all’Arco di Vallecorsa, a ridosso della scalinata che porta in Piazza. L’uomo era molto conosciuto in paese dove svolgeva di tanto in tanto alcuni lavoretti per sbarcare il lunario. Sembra che il cinquantenne , in passato, avesse cercato fortuna anche all’estero lavorando come cameriere, ma quell’avventura non era andata molto bene. Così era rientrato a Vallecorsa dove è vissuto sempre con i genitori. Disoccupato da tempo, faceva leva sulla pensione della madre. Ma i soldi che riusciva a racimolare dalla famiglia li spendeva acquistando sostanza stupefacente. Facile incontrarlo negli ambienti dello spaccio a Ceccano dove si andava a rifornire di quelle poche dosi che si poteva permettere.IL CONTATTOEd è proprio la droga il movente ipotizzato dai carabinieri. Qualche dose non pagata o uno sgarro che gli è stato fatto pagare.Forse la vittima doveva dei soldi a qualcuno per delle dosi che non aveva pagato. Quel qualcuno che poi, l’altra notte, lo avrebbe massacrato di botte.«Tra l’altro - commenta l’avvocato Giuseppe Dell’Aversano, che, per la sua attività di penalista, conosce molto bene la zona - far ritrovare un cadavere in un luogo così esposto, in una zona molto frequentata, rappresenta un chiaro segno di “dominio del territorio”».Come dire: questa è zona nostra e siamo noi a dettare la legge. E chi non la rispetta rischia...IL RITROVAMENTOAl momento del ritrovamento del cadavere l’uomo aveva una estesa emorragia in atto che farebbe ipotizzare anche a lesioni interne; insomma, un pestaggio che poi lo ha ridotto in fin di vita.Al momento infatti non si sa se la vittima sia stata messa nel carrello dopo le botte, o quando il cuore aveva già cessato di battere.Di certo c’è che in quel carrello Marcello Pisa non ci è infilato da solo (qualcuno aveva anche ipotizzato una overdose, ipotesi subito scartata).Invece, data la corpulenza dell’uomo si ipotizza che l’azione criminosa sia stata consumata da più persone. Gli investigatori non escludono nemmeno che l’uomo sia morto altrove e che soltanto successivamente sia stato portato nel piazzale dove ieri, intorno a mezzogiorno, è stato scoperto. Si sta verificando anche se il carrello per la spesa fosse del Conad lì vicino, o di un altro magazzino distante qualche centinaio di metri.GLI ACCERTAMENTILe indagini da parte degli investigatori proseguono a ritmo serrato. Al momento si attendono i risultati dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere. Questi potrebbero essere fondamentali al fine di poter identificare gli ignoti malviventi che la scorsa notte dopo aver ucciso l’uomo lo hanno trasportato in quella zona.In ogni modo la crudeltà e la freddezza dimostrata dall’assassino (o dagli assassini) fanno ben capire che gli autori del delitto abbiano voluto avvertire coloro che non saldano i debiti di droga.