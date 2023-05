Omicidio di Cassino, il presunto assassino si è difeso: «Non sono stato io»

E terminato nel tardo pomeriggio di oggi, 31 maggio, nel carcere di Cassino, l'interrogatorio di Sandro Di Carlo il 26enne fermato domenica notte per l'omicidio della 34enne dominicana. Assistito dal suo legale ha negato ogni responsabilità in ordine all'omicidio.

La sua linea difensiva è stata incentrata sulla totale innocenza. Avrebbe ammesso di essere stato in quell'appartamento con la dominicana, di essere andato via, per poi ritornare perchè aveva dimenticato qualcosa e di aver trovato la donna in una pozza di sangue. Dunque ha negato di aver ucciso la 34enne.

Il provvedimento del Gip, la dottoressa Alessandra Casinelli, è atteso tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani mattina.