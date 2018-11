© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Castagnacci e Paolo Palmisani avevano aggredito Emanuele Morganti già all’interno del locale “Mirò”. Questa la novità emersa ieri nel corso del processo in Corte d’Assise sull’omicidio del giovane di Tecchiena morto a seguito di un pestaggio avvenuto nella notte del 24 marzo dello scorso anno in piazza Regina Margherita ad Alatri. Insieme Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, sono imputati Michel Fortuna e Franco Castagnacci (padre del primo). Tutti attualmente detenuti, anche ieri hanno assistito all’udienza.Ieri, davanti alla corte presieduta dal giudice Giuseppe Farinella, sono stati ascoltati quattro testimoni. La deposizione più importante è stata quella di Ilaria, e all’epoca dei fatti pierre del Mirò.Secondo quanto riferito dalla ragazza quella sera all’interno del locale non c’era stato soltanto un alterco tra Emanuele Morganti e Domenico Paniccia (un altro avventore del locale risultato estraneo ai fatti oggetto del processo) come emerso nelle ricostruzioni fino ad oggi note.La testimone, rispondendo alle domande del procuratore Giuseppe De Falco (in aula per l’accusa insieme al sostituto Vittorio Misiti), ha raccontato che poco dopo quel battibecco davanti al bancone tra Morganti e Paniccia per una consumazione, all’interno del locale è scoppiato un parapiglia più violento nel corso del quale, ha precisato la ragazza, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, e altre persone non identificate, hanno aggredito con calci e pugni Emanuele.Un dettaglio mai emerso prima, almeno mai con questa dovizia di particolari. Ai carabinieri la testimone aveva riferito genericamente solo di una lite, senza aggiungere altro. Particolare quest’ultimo contestato dalla difesa. Ora invece si scopre, stando alla deposizione di ieri, che Emanuele era stato preso di mira già nel locale, prima del pestaggio avvenuto in piazza Regina Margherita. Un aspetto importante tanto è vero che il giudice Farinella, facendo mostrare una piantina del “Mirò”, ha chiesto alla ragazza di indicare con esattezza dove è avvenuta l’aggressione.E nel Mirò, insieme a Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, ha detto sempre la testimone, c’erano sia Franco Castagnacci che Michel Fortuna. Il gruppo si era fatto notare perché Palmisani, in evidente stato di alterazione psicofisica, prima che scoppiasse il putiferio, era salito su un tavolo e aveva schizzato altri clienti con una bottiglia di spumante.