Si terranno oggi alle 15 nella chiesa concattedrale di Cassino i funerali di Donato Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate, morto domenica sera all’ospedale cittadino all’età di 86 anni.

Una lunga fila di persone ha reso omaggio ieri prima in ospedale e poi in banca al presidente Formisano, mentre migliaia di attestati di cordoglio stanno giungendo alla famiglia per il lutto che ha colpito il mondo bancario e Cassino. La salma, dopo il rito funebre, sarà tumulata nella cappella di famiglia nel cimitero di Cassino.

Una vita vissuta da protagonista, sia in città e nel territorio e sia all’interno dell’istituto bancario. Tanti gli aneddoti che si ricordano per tracciare il carattere e la cultura bancaria di Donato Formisano.

Da quando, all’età di 21 anni, venne indicato dal sindaco Piercarlo Restagno , fondatore della Bpc, nel 1955, a far parte dei soci dell’istituto. E quando all’età di 17 anni, studente di ragioneria, si attivò (con il padre) per acquistare un garage al centro della città in fase di ricostruzione. Fu il suo primo affare. Il garage venne poi trasformato in officina e poi in supermercato.

Donato Formisano era nato alle falde del Vesuvio, ad Ercolano, il 4 Marzo 1934, ma, sin da bambino, era vissuto a Cassino, città che amava profondamente e alla quale era legatissimo. I suoi genitori, Vincenzo Formisano ed Anna Scognamiglio, poco dopo il loro matrimonio, si erano trasferiti a Cassino per aprire un’attività di materiali e rottami ferrosi, attività che poi era stata portata avanti dall’amatissimo fratello Onofrio, padre di Anna Teresa Formisano (ex assessore regionale e deputato).

Quindi il periodo della guerra. Aveva infatti 10 anni quando il conflitto aveva toccato la città di Cassino e la sua famiglia si era rifugiata prima a Belmonte Castello e poi a Sora, in un casale di campagna in località Madonna della Neve. E lo studioso Emilio Pistilli si rammarica: «Più volte mi ha confidato che avrebbe voluto lasciare la sua testimonianza sulle vicende dei tempestosi mesi della guerra nel 1943-44 con la narrazione delle esperienze personali e familiari; e dagli episodi che mi ha narrato posso dire che ne aveva da raccontare... Purtroppo per vari motivi non si è riusciti a farlo».

Per tutti «Donato è un pezzo della vecchia Cassino che se ne va. Abbiamo perso un pezzo della storia del nostro territorio» . Mentre per il sindaco Enzo Salera «Formisano ha rappresentato negli anni il simbolo della rinascita di Cassino e del suo importante sviluppo economico».

E il direttore di Exodus, Luigi Maccaro scrive: «Grazie Presidente per la sensibilità con la quale hai sempre accolto e sostenuto i progetti sociali di questa città».

Poi il sindaco Salera racconta il suo primo incontro come commercialista con Formisano: «Conosceva bene il territorio e le persone e il suo intuito era immediato. Accompagnai un imprenditore da lui per un prestito per ingrandire la sua azienda. Le altre banche avevano rifiutato il sostegno, volevano tante carte. Donato, dopo averci interrogato in maniera cortese, concesse subito quel prestito ed ora quell’azienda è ancora fiorente grazie a lui. Disdegnava la burocrazia».

Ascoltava tutti, voleva sapere i problemi delle persone. E la sera lo si incontrava per il Corso insieme alla moglie. Con gli amici era sempre pronto al saluto e a scambiare quattro chiacchiere.

Amava lo sport locale e lo sponsorizzava, come le squadre del Cassino calcio e del basket, la Virtus Cassino.

Di lui il Presidente della Saf, Lucio Migliorelli, dice: «E’ stato un indiscusso protagonista dell’economia e dello sviluppo del Cassinate e di tutto il territorio provinciale dal dopoguerra ad oggi; è stato un banchiere attento e lungimirante che ha reso la banca solida e punto di riferimento per intere generazioni di imprenditori, professionisti, commercianti e cittadini».

E il presidente della Provincia, Antonio Pompeo: «La scomparsa del presidente della Bpc Donato Formisano è una perdita per l’intero territorio. Uomo di grandi capacità imprenditoriali ma anche profondo conoscitore delle dinamiche economiche della provincia alla quale ha dato un fattivo e importante contributo in termini di sviluppo e programmazione».

Infine oggi le filiali della Banca Popolare del Cassinate resteranno aperte. E per due motivi: il primo perchè si pagano le pensioni e ci sono le incombenze di fine anno; e poi perchè «lui avrebbe voluto così... andando avanti nella continuità».



