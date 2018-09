di Emiliano Papillo

Nella mattina di ieri a Ferentino, i carabinieri della locale Stazione guidati dal maresciallo Raffaele Alborino, hanno denunciato due donne di etnia Rom, residenti nel centro ernico, per invasione di terreni o edifici e danneggiamento in concorso. Le due donne, entrambe quarantenni, nella serata di venerdì, sono state sorprese all’interno di una villa già sottoposta a confisca e teatro della violenza sessuale di gruppo avvenuta il 4 settembre 2016 ai danni di una ragazza di Castro dei Volsci. Vicenda per la quale sono state condannate in primo grado sette persone appartenenti alle famiglie Spada-Di Silvio.



IL BLITZ

L’occupazione abusiva di venerdì sera, secondo i carabinieri del maresciallo Alborino, è avvenuta a seguito dalla richiesta presentata da uno dei condannati, coniuge di una delle donne denunciate, tesa ad ottenere la detenzione domiciliare presso l’abitazione che era stata occupata e che prima della confisca era di proprietà delle famiglie Rom. Sulla base di questa sola richiesta, le famiglie rom hanno pensato bene di tentare di riprendere possesso della villa che non è più nella loro disponibilità in quanto è stata acquisita al patrimonio dello Stato.

Nel corso delle verifiche, a quanto pare dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona, i carabinieri hanno sorpreso le due donne all’interno dell’abitazione, già parzialmente arredata. La villa situata accanto ad un’altra praticamente uguale nella zona di Forma Coperta, la parte bassa di Ferentino, nella mattinata di ieri è stata fatta sgomberare per permettere al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ferentino di cambiare le serrature in attesa che l’immobile venga adibito a fini di pubblica utilità come prescritto dal decreto di confisca.



L’ASSEGNAZIONE A RILENTO

Il Comune, circa un anno fa, ha indetto un bando pubblico per assegnare i locali delle due ville ad associazioni per scopi sociali. Al bando avevano risposto diverse associazioni due delle quali si erano aggiudicati gli immobili dove si dovranno svolgere attività e progetti in campo sociale tesi ad aiutare giovani meno abbienti. Da allora però le due associazioni non hanno ancora preso possesso degli immobili. Ora il comune accelererà l’iter.



