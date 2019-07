© RIPRODUZIONE RISERVATA

Occupa la casa di un’anziana, intervengono i carabinieri e finisce in carcere.Serata movimentata quella di lunedì nella parte bassa di Pontecorvo, dove un marocchino 34enne (già noto per violazione di domicilio, danneggiamento, atti persecutori e lesioni personali) ha aggredito i carabinieri ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri intorno alle 22 di lunedì, su richiesta di una 65enne residente in via Luciana a Pontecorvo, sono intervenuti perché l’uomo aveva occupato arbitrariamente l’abitazione della donna. Gli uomini del capitano Tamara Nicolai, una volta giunti sul posto, hanno intimato all’uomo di esibire i documenti, ma lui per tutta risposta si è scagliato contro di loro, ha opposto resistenza e per questo è stato bloccato e ammanettato.Il Pm Beatrice Siravo ha disposto per il 34enne il trasferimento presso la Casa Circondariale di Cassino, in attesa del processo con il rito direttissimo.