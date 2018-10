© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà sabato 20 e domenica 21 ottobre a Sora, presso la sala Tommaso d'Aquino il convegno organizzato da Observer srl Investigazioni Globali & Security e Unimpresa Lazio sugli attualissimi temi della privacy e sul nuovo regolamento europeo detto anche Gdpr.Quale danno pecuniario e d'immagine deriva dal rendere pubblico un incidente di sicurezza? Come devono comportarsi le agenzie di investigazioni per cogliere le opportunità offerte dal GDPR e rafforzare le proprie strategie di sicurezza IT? Sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso del convegno che si svolge contestualmente alla campagna sulle minacce informatiche e i metodi per contrastarla lanciata dalla Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Enisa) in ben 33 paesi membri dell'Unione.Paolo Lecce, amministratore della Observer srl, una realtà investigativa presente nel Lazio, ha ritenuto opportuno avviare per gli operatori del settore investigativo, un'azione di sensibilizzazione nei confronti della propria categoria, che da alcuni anni ha rafforzato il proprio ruolo all'interno del processo penale, civilistico e amministrativo. A raccogliere le attenzioni di questa categoria, anche l'interesse di Unimpresa Lazio e del suo nuovo presidente, Ivan Sciarretta. La convention ha ottenuto i patrocini dell'Enisa, dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, dell'amministrazione provinciale di Frosinone, del Comune di Sora, della Regione Lazio, della Camera Penale di Cassino dell'Unione delleCamere Penali Italiane.Nel corso del convegno è prevista anche una sessione dedicata al Fondo rotativo per il piccolo credito pari 39 milioni per le piccole imprese .