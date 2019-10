Nuovo ospedale di Sora, ratificato l'accordo tra Regione e Ministero della Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Giunta della Regione Lazio ha approvato oggi la delibera per la ratifica dell’Accordo di Programma con il Ministero della Salute per l’utilizzo dei fondi previsti dalla Legge 232.«Si tratta di finanziamenti per oltre 173 milioni di euro destinati all’edilizia sanitaria per l’ampliamento, la messa a norma e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. Oggi il Lazio è una delle centrali appaltanti principali italiane e contribuisce a rimettere in moto l’economia del sistema Paese» commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.Nei finanziamenti previsti anche oltre 17 milioni di euro destinati alla ristrutturazione, l’adeguamento e la messa a norma dell’ospedale SS. Trinità di Sora.«Il Lazio che esce dal Commissariamento – conclude l’Assessore D’Amato – può tornare a guardare al futuro, investendo sul territorio e nei servizi. Questi finanziamenti ci permetteranno di avere strutture più moderne, efficienti, tecnologiche e con elevati standard qualitativi».